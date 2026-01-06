Brigadas médicas cubanas podrían regresar a la isla ante la tensa situación en Venezuela

Médicos cubanos en Venezuela (Imagen de referencia) Foto © X/Brigada Médicos Cubana en Venezuela

La creciente inestabilidad política y el aumento de la tensión en Venezuela estarían provocando movimientos internos para un posible regreso a Cuba de las brigadas médicas enviadas por el régimen de La Habana.

La alerta surge tras la publicación del periodista Mario Pentón, quien difundió en redes sociales un mensaje atribuido a un colaborador cubano en Venezuela en el que se menciona la activación de un sistema de evacuación y un eventual regreso a la isla en las próximas semanas.

“Nos tenemos que ir para Cuba. Ahora se activó el sistema de evacuación; debe ser pronto. Lo que no sabemos cuándo, pero debe ser este mes. Besos y bendiciones. Tu papá”, se lee en el texto difundido por Pentón.

El contenido del mensaje ha generado especulaciones sobre el inicio de una evacuación gradual de las brigadas médicas cubanas desplegadas en territorio venezolano.

La revelación se produce en un contexto de máxima tensión política y militar en Venezuela, tras la reciente detención del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el aumento de la presión internacional sobre el régimen chavista.

Cuba ha sido uno de los principales aliados políticos y operativos de Caracas durante más de dos décadas, incluyendo una amplia presencia de personal médico, técnico y de seguridad. De hecho, 32 escoltas cubanos perdieron la vida durante las acciones de Estados Unidos para capturar al dictador Nicolás Maduro.

En los últimos años, la permanencia de médicos cubanos -además de brigadas deportivas y culturales- en Venezuela ha estado rodeada de controversia, tanto por denuncias de condiciones laborales coercitivas como por su rol estratégico dentro de la alianza entre La Habana y Caracas.

En tal sentido, el mensaje difundido sugiere que al menos a nivel interno se estarían tomando previsiones ante un posible deterioro de la situación en el país sudamericano.

De confirmarse, una evacuación de este tipo marcaría un giro significativo en la presencia cubana en Venezuela y podría tener implicaciones tanto humanitarias como políticas en la relación entre ambos regímenes.

Por ahora, el mensaje publicado por Pentón constituye una señal temprana, a la espera de información oficial que permita confirmar el alcance y la veracidad de un eventual repliegue de las brigadas médicas cubanas.