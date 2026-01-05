Rubio: “No necesitamos el petróleo de Venezuela, pero no vamos a dejar que los enemigos de EE.UU. controlen esos recursos”

Ver más

El Secretario de Estado Marco Rubio aseguró este domingo que EE. UU. no necesita el petróleo de Venezuela pero no permitirán que la industria petrolera venezolana sea controlada por adversarios de EE. UU.

“Tenemos petróleo de sobra en Estados Unidos. Lo que no vamos a permitir es que la industria petrolera en Venezuela sea controlada por adversarios de Estados Unidos”, dijo en declaraciones a la cadena NBC.

Rubio se refirió a Irán, China o Rusia, naciones que “ni siquiera pertenecen a este continente”.

“No van a venir de fuera de nuestro hemisferio, desestabilizar nuestra región en nuestro propio patio trasero y nosotros tener que pagar el precio. ¡No con el presidente Trump! Esto es profundamente desestabilizador. ¡No va a seguir pasando!”, agregó.

Rubio se refirió además a la líder de la oposición María Corina Machado, de quien dijo que “es fantástica” pero está fuera de Venezuela.

“María Corina Machado es fantástica, y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, al igual que todo el movimiento, pero estamos lidiando con la realidad inmediata”.

“La realidad inmediata es que, desafortunadamente, y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, agregó, refiriéndose a una posible transición liderada por la oposición.

Asimismo, Rubio dejó claro que Washington continuará atacando embarcaciones vinculadas al narcotráfico y confiscando barcos sancionados que transporten petróleo, una política que ya ha dejado decenas de muertos en alta mar y que mantiene en vilo a varios países de la región.

En la entrevista con Meet the Press, Rubio negó que exista una guerra contra Venezuela, pero defendió sin matices las operaciones militares ordenadas por el presidente Donald Trump. Según dijo, se trata de “hacer cumplir la ley”, tanto en la lucha contra el narcotráfico como en la aplicación de sanciones petroleras.