EE.UU. mantiene cargos por narcotráfico, pero retira a Maduro como jefe del “Cártel de los Soles”

Aunque Estados Unidos mantiene los cargos por narcotráfico y narcoterrorismo en su acusación contra Nicolás Maduro, el Departamento de Justicia eliminó la mención directa al mandatario venezolano como líder del llamado “Cartel de los Soles”, una etiqueta que durante los últimos meses ha marcado el discurso político y judicial de Washington contra el chavismo.

Según informó The New York Times, la nueva imputación presentada por la Fiscalía estadounidense rebaja el lenguaje utilizado en 2020, cuando un gran jurado acusó a Maduro de “ayudar a gestionar y, en última instancia, liderar” esa supuesta red de narcotráfico.

En el documento actualizado, el cártel ya no aparece como una organización criminal estructurada, sino como un “sistema de clientelismo” que opera dentro de una cultura de corrupción en las altas esferas del poder venezolano.

El expediente judicial revisado sostiene que las ganancias del tráfico de drogas fluían hacia funcionarios civiles y militares que operaban dentro de un sistema de patronazgo dirigido desde las más altas esferas, identificado en el texto como el Cartel de los Soles, pero sin presentar ya a Maduro como su jefe directo

El cambio se produce apenas horas después de la comparecencia de Maduro ante un tribunal federal en Nueva York, un momento cargado de simbolismo político.

Esposado, bajo custodia de agentes federales y asistido por traducción simultánea, el dictador chavista se declaró no culpable y aseguró ante el juez Alvin Hellerstein: “Fui capturado. Sigo siendo el presidente de mi país”.

Aunque el texto revisado reduce drásticamente las referencias al Cartel de los Soles, apenas dos menciones frente a decenas en la acusación original, los señalamientos por tráfico de cocaína se mantienen intactos.

La Fiscalía sostiene que Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción” en la que élites políticas y militares se habrían enriquecido mediante el narcotráfico, con protección institucional y beneficios económicos que fluyen hacia funcionarios del Estado venezolano, según un cable de EFE.

El contraste con la acusación original es notable. En 2020, los fiscales estadounidenses afirmaban explícitamente que Maduro había llegado a liderar el Cartel de los Soles conforme ascendía al poder en Caracas, presentándolo como una organización de narcotráfico integrada por altos funcionarios del Estado venezolano y vinculada a grupos armados y carteles internacionales.

Pese a este ajuste en el lenguaje jurídico, los cargos de fondo se mantienen intactos. La Fiscalía continúa acusando a Maduro de conspiración para traficar cocaína, narcoterrorismo y posesión de armas de guerra, además de señalar presuntos vínculos con organizaciones designadas por Washington como terroristas, entre ellas la FARC, el ELN, el cártel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua.

Sin embargo, mientras el documento judicial suaviza el concepto del cartel, el presidente Donald Trump ha insistido públicamente en que la operación que culminó con la captura de Maduro forma parte de una ofensiva más amplia para “descabezar” al Cartel de los Soles, una organización que Estados Unidos designó en 2025 como grupo terrorista extranjero, decisión respaldada por varios gobiernos latinoamericanos y rechazada frontalmente por Venezuela y Cuba, que la califican de “invento de la CIA”.

Analistas citados por EFE recuerdan que la existencia real del cartel como una estructura criminal organizada ha sido cuestionada durante años, incluso dentro de Venezuela. Las primeras denuncias surgieron en 2004 y apuntaban a oficiales de la Guardia Nacional involucrados en el tráfico de drogas, pero nunca se consolidó una prueba judicial concluyente sobre una red jerárquica formal.

La próxima audiencia judicial de Maduro está fijada para el 17 de marzo, y hasta entonces el chavista permanecerá bajo custodia, enfrentando no solo un juicio penal, sino el peso simbólico de una caída que durante años pareció imposible.