La operación de Trump contra Maduro sacude a Pekín y refuerza la disuasión estadounidense, según Taiwán

Cazas F-35 patrullan el Pacífico en medio de la tensión entre Trump y Xi. Ilustración no real

Altos funcionarios de Taiwán consideran que la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, ordenada por Donald Trump, representa un poderoso elemento disuasorio frente a la agresión de China y un recordatorio de la capacidad militar estadounidense para derrotar ejércitos equipados con armamento de fabricación china.

Según expertos y voces en Taiwán, la operación en Venezuela —que incluyó bombardeos, una acción militar relámpago y la captura del líder chavista— ha generado la percepción de que Estados Unidos está dispuesto a usar su fuerza armada de manera decisiva, incluso fuera de su tradicional esfera de influencia hemisférica.

Analistas citados por medios internacionales señalan que los sistemas de defensa chinos empleados por el régimen de Maduro fallaron ante la ofensiva estadounidense, evidenciando debilidades tecnológicas de Pekín. Además, apuntan que el golpe militar dejó comprometidas las rutas de suministro de petróleo chino en el Caribe y puso en entredicho la capacidad de China para sostener a sus aliados en América Latina.

Desde Taipéi, algunas autoridades interpretan este suceso como un mensaje directo a Beijing, sugiriendo que Washington posee la capacidad de superar equipamientos y estrategias militares chinas, una idea que podría hacer reflexionar a los estrategas del Partido Comunista sobre las consecuencias de una posible agresión contra la isla.

Aunque el gobierno taiwanés no ha emitido declaraciones oficiales extensas sobre el caso de Venezuela, analistas locales interpretan que la operación de Trump podría fortalecer la percepción de disuasión estadounidense frente a China, en un momento de tensiones crecientes en el estrecho de Taiwán y en la región del Indo-Pacífico.

La comparación entre la sorpresiva acción militar estadounidense contra Maduro y una hipotética respuesta de Pekín en torno a Taiwán ha circulado en medios y debates de seguridad, aunque varios observadores advierten que las situaciones son muy distintas en términos de geografía, capacidades militares y política interna.