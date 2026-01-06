La operación de Trump contra Maduro sacude a Pekín y refuerza la disuasión estadounidense, según Taiwán

Vídeos relacionados:
Altos funcionarios de Taiwán consideran que la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, ordenada por Donald Trump, representa un poderoso elemento disuasorio frente a la agresión de China y un recordatorio de la capacidad militar estadounidense para derrotar ejércitos equipados con armamento de fabricación china.
Según expertos y voces en Taiwán, la operación en Venezuela —que incluyó bombardeos, una acción militar relámpago y la captura del líder chavista— ha generado la percepción de que Estados Unidos está dispuesto a usar su fuerza armada de manera decisiva, incluso fuera de su tradicional esfera de influencia hemisférica.
Analistas citados por medios internacionales señalan que los sistemas de defensa chinos empleados por el régimen de Maduro fallaron ante la ofensiva estadounidense, evidenciando debilidades tecnológicas de Pekín. Además, apuntan que el golpe militar dejó comprometidas las rutas de suministro de petróleo chino en el Caribe y puso en entredicho la capacidad de China para sostener a sus aliados en América Latina.
Desde Taipéi, algunas autoridades interpretan este suceso como un mensaje directo a Beijing, sugiriendo que Washington posee la capacidad de superar equipamientos y estrategias militares chinas, una idea que podría hacer reflexionar a los estrategas del Partido Comunista sobre las consecuencias de una posible agresión contra la isla.
Aunque el gobierno taiwanés no ha emitido declaraciones oficiales extensas sobre el caso de Venezuela, analistas locales interpretan que la operación de Trump podría fortalecer la percepción de disuasión estadounidense frente a China, en un momento de tensiones crecientes en el estrecho de Taiwán y en la región del Indo-Pacífico.
La comparación entre la sorpresiva acción militar estadounidense contra Maduro y una hipotética respuesta de Pekín en torno a Taiwán ha circulado en medios y debates de seguridad, aunque varios observadores advierten que las situaciones son muy distintas en términos de geografía, capacidades militares y política interna.
Preguntas frecuentes sobre la operación militar de EE. UU. en Venezuela y sus implicaciones
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál fue el motivo principal detrás de la operación de EE. UU. en Venezuela?
La operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro fue motivada por una combinación de factores, entre los que destacan las provocaciones del líder venezolano, como sus bailes en televisión que fueron vistos como un desafío directo a las advertencias de Washington. Según el entorno de Trump, estos actos de Maduro llevaron a EE. UU. a demostrar su determinación de actuar con fuerza militar.
¿Cómo impactó esta operación en la percepción de la capacidad militar de EE. UU.?
La operación en Venezuela ha reforzado la percepción de que Estados Unidos posee una capacidad militar capaz de superar equipamientos y estrategias militares chinas, lo cual podría influir en la estrategia de disuasión contra China, especialmente en el contexto de las tensiones en el estrecho de Taiwán y la región del Indo-Pacífico.
¿Qué debilidades evidenció la defensa aérea de Venezuela durante el ataque?
Durante el ataque estadounidense, la red de defensa aérea de Venezuela mostró poca o ninguna resistencia, a pesar de estar equipada con sistemas de origen ruso y otras capas de protección. Esto evidenció debilidades tecnológicas en el armamento de fabricación china utilizado por el régimen de Maduro.
¿Qué postura ha tomado China respecto a la operación en Venezuela?
China condenó enérgicamente el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela, calificándolo como una grave violación del derecho internacional y de la soberanía nacional de Venezuela. Pekín expresó su firme oposición a cualquier acción militar unilateral en América Latina y exigió respeto a la soberanía latinoamericana.
¿Podría ser Cuba el próximo objetivo de la administración Trump?
Aunque la administración Trump no ha confirmado oficialmente que Cuba sea el próximo objetivo, indicadores sugieren que el enfoque de EE. UU. podría estar dirigido a debilitar el eje Caracas-Habana. La caída de Maduro podría aislar aún más a Cuba, que depende del apoyo venezolano, y Washington podría estar preparando una estrategia de presión sobre La Habana.
