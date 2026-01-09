“Nada devuelve los años robados”: El mensaje de María Corina Machado a las familias de presos políticos liberados en Venezuela

Mientras en Venezuela comenzaba este jueves un proceso de excarcelaciones que podría cambiar el destino de cientos de presos políticos, la líder opositora María Corina Machado publicó un audio en su cuenta de X dirigido no solo a quienes recuperan la libertad, sino también a sus familias, quienes cargaron durante años con una condena silenciosa.

“Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad”, dijo Machado en un mensaje cargado de simbolismo y emoción, difundido pocas horas después de que el gobierno venezolano anunciara la liberación de un “número significativo” de detenidos por razones políticas, incluidos ciudadanos extranjeros.

“Nada devuelve los años robados, nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables”, expresó, al reconocer el peso emocional que han soportado esposas, madres, padres, hijos y hermanos de los presos políticos.

Sin embargo, subrayó que este día “importa”, porque confirma algo que muchas familias se negaron a dejar morir y es que la injusticia no es eterna y que la verdad, aunque herida, termina abriéndose paso.

El gobierno chavista, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, presentó las excarcelaciones como un “gesto de paz unilateral”, mientras Estados Unidos y Colombia aparecen como actores clave en un nuevo intento de distensión diplomática.

En paralelo, comenzaron a confirmarse liberaciones de figuras emblemáticas de la oposición y del activismo de derechos humanos, como Juan Pablo Guanipa, Perkins Rocha, Enrique Márquez y Rocío San Miguel, además de la salida del país de cinco ciudadanos españoles detenidos en Venezuela, de acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Para Machado, más allá de nombres y listas, el centro del momento está en quienes sostuvieron la noción misma de justicia cuando el Estado intentó sepultarla.

“Reciban este momento como un acto de restitución moral”, dijo, apelando a una alegría contenida, “serena y firme”, que no olvida lo vivido ni da por cerrada la lucha.

En un país donde, según el Foro Penal, aún permanecen más de 800 presos políticos, la líder opositora dejó claro que el proceso está lejos de concluir. “No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”, afirmó, cerrando su mensaje con una apelación a la fe y a la unidad.

Seis horas después del anuncio oficial, la incertidumbre seguía marcando el pulso del día. No había listas definitivas, ni confirmación clara de cuántos ni quiénes saldrían en libertad. Algunos allegados recibieron el aviso de que las excarcelaciones podrían producirse en la madrugada o durante el día siguiente, informó El País.

“Hay que esperar la llamada”, dijo uno de ellos, resumiendo la angustia contenida que se vive dentro y fuera del país.