Florida lidera arrestos de inmigrantes en EE.UU.: más de 10,400 detenidos en operativos conjuntos

Florida se ha convertido en uno de los estados con mayor nivel de control migratorio en Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con redadas, arrestos y decisiones judiciales que se reportan casi a diario en redes sociales y medios locales.
El gobernador Ron DeSantis aseguró que Florida lidera el país en arrestos de inmigrantes indocumentados, con más de 10,400 detenciones realizadas en los últimos ocho meses como parte de operativos conjuntos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Florida lidera el país en acuerdos 287(g) con el DHS, lo que permite a nuestras agencias policiales estatales y locales participar en la aplicación de las leyes migratorias en los 67 condados”, escribió DeSantis en la red social X.
Según el gobernador, desde el lanzamiento de la Operación Marea Negra, las fuerzas del orden del estado han trabajado de manera coordinada con autoridades federales para detener y expulsar del país a inmigrantes indocumentados, en lo que calificó como la mayor operación conjunta de control migratorio en la historia de ICE.
“Nos enorgullece que continúe aquí en Florida”, añadió DeSantis, subrayando el papel del estado como punta de lanza en la política migratoria impulsada desde Washington.
ICE destaca a Florida como aliado clave
La cuenta oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) compartió el mensaje del gobernador y calificó a Florida como uno de sus aliados más fuertes en la aplicación del programa 287(g), que permite a policías estatales y locales actuar como agentes migratorios.
El endurecimiento de las políticas migratorias ha generado preocupación y temor entre comunidades de inmigrantes, especialmente en un estado como Florida, donde residen cientos de miles de personas en situación irregular, incluidos numerosos latinoamericanos y cubanos.
Publicaciones en redes sociales reportan redadas en barrios, detenciones durante controles de tránsito y comparecencias aceleradas ante tribunales, en un contexto de creciente presión estatal y federal contra la migración irregular.
Mientras el Gobierno de Florida defiende estas acciones como una medida de “seguridad y cumplimiento de la ley”, organizaciones defensoras de derechos civiles advierten sobre posibles abusos, perfilamiento racial y separación de familias, en medio de una ofensiva migratoria que no muestra señales de desaceleración.
Preguntas frecuentes sobre el control migratorio en Florida
¿Por qué Florida lidera los arrestos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos?
Florida lidera los arrestos de inmigrantes indocumentados debido a su intensa cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo acuerdos 287(g). Estos acuerdos permiten que las agencias policiales estatales y locales actúen como agentes migratorios, lo que ha resultado en más de 10,400 detenciones en los últimos ocho meses. Esta estrategia es parte de la Operación Marea Negra, que busca detener y expulsar a inmigrantes indocumentados.
¿Qué impacto tienen las políticas migratorias actuales en la comunidad inmigrante en Florida?
Las políticas migratorias actuales han generado temor y preocupación en las comunidades inmigrantes de Florida. El endurecimiento de las políticas ha llevado a redadas frecuentes y detenciones, incluso de personas sin antecedentes penales. Esto ha provocado denuncias de abusos, perfilamiento racial y separación de familias, especialmente en comunidades de inmigrantes latinoamericanos y cubanos.
¿Cómo afecta el programa 287(g) a las detenciones en Florida?
El programa 287(g) ha sido fundamental para el alto número de detenciones en Florida. Este programa permite que las agencias locales y estatales colaboren directamente con ICE para aplicar leyes migratorias, lo que ha resultado en un aumento significativo de arrestos, incluso de personas sin antecedentes penales. Florida lidera el país con 295 acuerdos de este tipo, lo que representa el 43% del total nacional.
¿Qué ciudades de Florida concentran la mayor cantidad de detenciones migratorias?
Las ciudades de Florida con mayor actividad de detenciones migratorias incluyen Miami, Tallahassee, Orlando, Jacksonville, Fort Myers, Stuart y Tampa. Estas ciudades han visto un incremento en las redadas y detenciones, debido a la fuerte cooperación entre autoridades locales y federales, facilitada por los acuerdos 287(g).
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.