Florida lidera arrestos de inmigrantes en EE.UU.: más de 10,400 detenidos en operativos conjuntos

Florida se ha convertido en uno de los estados con mayor nivel de control migratorio en Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con redadas, arrestos y decisiones judiciales que se reportan casi a diario en redes sociales y medios locales.

El gobernador Ron DeSantis aseguró que Florida lidera el país en arrestos de inmigrantes indocumentados, con más de 10,400 detenciones realizadas en los últimos ocho meses como parte de operativos conjuntos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Florida lidera el país en acuerdos 287(g) con el DHS, lo que permite a nuestras agencias policiales estatales y locales participar en la aplicación de las leyes migratorias en los 67 condados”, escribió DeSantis en la red social X.

Según el gobernador, desde el lanzamiento de la Operación Marea Negra, las fuerzas del orden del estado han trabajado de manera coordinada con autoridades federales para detener y expulsar del país a inmigrantes indocumentados, en lo que calificó como la mayor operación conjunta de control migratorio en la historia de ICE.

“Nos enorgullece que continúe aquí en Florida”, añadió DeSantis, subrayando el papel del estado como punta de lanza en la política migratoria impulsada desde Washington.

ICE destaca a Florida como aliado clave

La cuenta oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) compartió el mensaje del gobernador y calificó a Florida como uno de sus aliados más fuertes en la aplicación del programa 287(g), que permite a policías estatales y locales actuar como agentes migratorios.

El endurecimiento de las políticas migratorias ha generado preocupación y temor entre comunidades de inmigrantes, especialmente en un estado como Florida, donde residen cientos de miles de personas en situación irregular, incluidos numerosos latinoamericanos y cubanos.

Publicaciones en redes sociales reportan redadas en barrios, detenciones durante controles de tránsito y comparecencias aceleradas ante tribunales, en un contexto de creciente presión estatal y federal contra la migración irregular.

Mientras el Gobierno de Florida defiende estas acciones como una medida de “seguridad y cumplimiento de la ley”, organizaciones defensoras de derechos civiles advierten sobre posibles abusos, perfilamiento racial y separación de familias, en medio de una ofensiva migratoria que no muestra señales de desaceleración.