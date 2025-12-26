Mensaje navideño del arzobispo de Miami defiende la dignidad de los migrantes

Al iniciar las celebraciones por la Navidad, la Arquidiócesis de Miami difundió un mensaje cargado de simbolismo y fe y con un fuerte llamado a la empatía, en un momento marcado por la incertidumbre y el temor que viven miles de familias migrantes en el sur de Florida.

El saludo del arzobispo Thomas Wenski, centrado en el nacimiento de Jesucristo, retoma el pasaje bíblico del viaje de María y José hacia Belén, un trayecto difícil, lejos de su hogar y sostenido por la fe, un acto de confianza en medio de la vulnerabilidad.

Wenski establece un paralelismo directo con la actualidad, conectando aquella travesía con la realidad de quienes hoy se ven obligados a desplazarse en busca de un futuro más seguro.

"En muchos sentidos, su viaje nos recuerda a todas las familias de hoy que también están en movimiento, buscando seguridad, oportunidades y paz", una frase del arzobispo que enlaza la narrativa cristiana con el drama contemporáneo de la migración, en un contexto de redadas y deportaciones intensificadas.

El comunicado subraya el carácter multicultural del sur de Florida, un área donde convergen personas de múltiples regiones del mundo y donde la migración no es un fenómeno marginal, sino parte esencial del tejido social.

"El sur de Florida está bendecido con gente de todas las naciones y lenguas. Un reflejo de la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Universal", dijo, remarcando la diversidad como valor espiritual y humano.

En esa diversidad, la Iglesia encuentra no solo un rasgo social, sino una misión pastoral: acoger, acompañar y recordar que el amor de Cristo no reconoce fronteras ni estatus.

"Al acogernos mutuamente, hacemos presente el amor de Cristo, quien vino a habitar entre todos los pueblos", expresó.

La felicitación concluye con un deseo de renovación espiritual para hogares y comunidades, y deseando que estas fechas traigan paz, alegría y una reafirmación de los valores de solidaridad.

El llamado no se limita a la celebración litúrgica, sino que interpela a la sociedad a vivir la Navidad como un tiempo de compasión activa, especialmente hacia quienes se encuentran en situaciones de mayor fragilidad.

Propone que el espíritu navideño no se limite a celebraciones privadas, sino que se traduzca en gestos de cercanía, hospitalidad y solidaridad con los más vulnerables, especialmente aquellos que enfrentan incertidumbre por su estatus migratorio.

El llamado llega en un momento particularmente sensible.

En los últimos días, los obispos católicos de Florida solicitaron públicamente una suspensión temporal de las operaciones migratorias durante las fiestas de fin de año.

La petición fue encabezada por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, quien planteó la necesidad de una "pausa humanitaria" para que las familias migrantes pudieran celebrar la Navidad sin el temor constante a las detenciones.

La solicitud fue dirigida tanto al presidente Donald Trump como al gobernador Ron DeSantis, y buscaba ofrecer un respiro ante un clima que ha atrapado no solo a personas con antecedentes criminales, sino también a trabajadores y familias sin historial delictivo.

En palabras de Wenski, una tregua permitiría "bajar la temperatura" social y dar espacio a la convivencia familiar durante las fechas más significativas del calendario cristiano, una señal de respeto a la dignidad humana.

Sin embargo, el gobierno federal defendió la continuidad de las operaciones, argumentando que la administración mantiene su compromiso de deportar a inmigrantes con antecedentes criminales, en respuesta al mandato electoral de reforzar la aplicación de las leyes migratorias.

A pesar de la negativa gubernamental, el mensaje navideño insiste en la dimensión humana del fenómeno migratorio y recuerda que la Iglesia no plantea fronteras abiertas, pero sí exige que cualquier política se ejecute con respeto, racionalidad y humanidad.

La postura ha sido respaldada moralmente por el papa León XIV, quien ha reiterado que los países tienen derecho a regular la migración, pero no a despojar a las personas de su dignidad.

En este escenario, la Navidad en el sur de Florida se presenta no solo como una celebración religiosa, sino como un momento de reflexión colectiva.

La Iglesia propone que el nacimiento de Cristo sea también una oportunidad para renovar la paz en los hogares, fortalecer la esperanza comunitaria y mirar al prójimo con compasión, en especial a quienes viven en tránsito, bajo presión o en situación de vulnerabilidad.