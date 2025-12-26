Mensaje navideño del arzobispo de Miami defiende la dignidad de los migrantes

Al iniciar las celebraciones por la Navidad, la Arquidiócesis de Miami difundió un mensaje cargado de simbolismo y fe y con un fuerte llamado a la empatía, en un momento marcado por la incertidumbre y el temor que viven miles de familias migrantes en el sur de Florida.
El saludo del arzobispo Thomas Wenski, centrado en el nacimiento de Jesucristo, retoma el pasaje bíblico del viaje de María y José hacia Belén, un trayecto difícil, lejos de su hogar y sostenido por la fe, un acto de confianza en medio de la vulnerabilidad.
Wenski establece un paralelismo directo con la actualidad, conectando aquella travesía con la realidad de quienes hoy se ven obligados a desplazarse en busca de un futuro más seguro.
"En muchos sentidos, su viaje nos recuerda a todas las familias de hoy que también están en movimiento, buscando seguridad, oportunidades y paz", una frase del arzobispo que enlaza la narrativa cristiana con el drama contemporáneo de la migración, en un contexto de redadas y deportaciones intensificadas.
El comunicado subraya el carácter multicultural del sur de Florida, un área donde convergen personas de múltiples regiones del mundo y donde la migración no es un fenómeno marginal, sino parte esencial del tejido social.
"El sur de Florida está bendecido con gente de todas las naciones y lenguas. Un reflejo de la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Universal", dijo, remarcando la diversidad como valor espiritual y humano.
Lo más leído hoy:
En esa diversidad, la Iglesia encuentra no solo un rasgo social, sino una misión pastoral: acoger, acompañar y recordar que el amor de Cristo no reconoce fronteras ni estatus.
"Al acogernos mutuamente, hacemos presente el amor de Cristo, quien vino a habitar entre todos los pueblos", expresó.
La felicitación concluye con un deseo de renovación espiritual para hogares y comunidades, y deseando que estas fechas traigan paz, alegría y una reafirmación de los valores de solidaridad.
El llamado no se limita a la celebración litúrgica, sino que interpela a la sociedad a vivir la Navidad como un tiempo de compasión activa, especialmente hacia quienes se encuentran en situaciones de mayor fragilidad.
Propone que el espíritu navideño no se limite a celebraciones privadas, sino que se traduzca en gestos de cercanía, hospitalidad y solidaridad con los más vulnerables, especialmente aquellos que enfrentan incertidumbre por su estatus migratorio.
El llamado llega en un momento particularmente sensible.
En los últimos días, los obispos católicos de Florida solicitaron públicamente una suspensión temporal de las operaciones migratorias durante las fiestas de fin de año.
La petición fue encabezada por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, quien planteó la necesidad de una "pausa humanitaria" para que las familias migrantes pudieran celebrar la Navidad sin el temor constante a las detenciones.
La solicitud fue dirigida tanto al presidente Donald Trump como al gobernador Ron DeSantis, y buscaba ofrecer un respiro ante un clima que ha atrapado no solo a personas con antecedentes criminales, sino también a trabajadores y familias sin historial delictivo.
En palabras de Wenski, una tregua permitiría "bajar la temperatura" social y dar espacio a la convivencia familiar durante las fechas más significativas del calendario cristiano, una señal de respeto a la dignidad humana.
Sin embargo, el gobierno federal defendió la continuidad de las operaciones, argumentando que la administración mantiene su compromiso de deportar a inmigrantes con antecedentes criminales, en respuesta al mandato electoral de reforzar la aplicación de las leyes migratorias.
A pesar de la negativa gubernamental, el mensaje navideño insiste en la dimensión humana del fenómeno migratorio y recuerda que la Iglesia no plantea fronteras abiertas, pero sí exige que cualquier política se ejecute con respeto, racionalidad y humanidad.
La postura ha sido respaldada moralmente por el papa León XIV, quien ha reiterado que los países tienen derecho a regular la migración, pero no a despojar a las personas de su dignidad.
En este escenario, la Navidad en el sur de Florida se presenta no solo como una celebración religiosa, sino como un momento de reflexión colectiva.
La Iglesia propone que el nacimiento de Cristo sea también una oportunidad para renovar la paz en los hogares, fortalecer la esperanza comunitaria y mirar al prójimo con compasión, en especial a quienes viven en tránsito, bajo presión o en situación de vulnerabilidad.
Preguntas frecuentes sobre el mensaje navideño del arzobispo de Miami a los migrantes
¿Qué mensaje transmitió el arzobispo de Miami en su saludo navideño a los migrantes?
El arzobispo Thomas Wenski transmitió un mensaje de empatía y solidaridad hacia los migrantes, comparando su situación actual con el viaje de María y José hacia Belén. Enfatizó la importancia de la diversidad y el amor de Cristo que no reconoce fronteras, llamando a la comunidad a acoger y apoyar a los más vulnerables.
¿Qué paralelismo estableció el arzobispo entre la Navidad y la situación de los migrantes?
El arzobispo Thomas Wenski estableció un paralelismo entre el viaje de María y José y la experiencia de los migrantes actuales. Destacó que, al igual que la Sagrada Familia, las familias migrantes buscan seguridad, oportunidades y paz, enfrentándose a un camino difícil pero sostenidos por la fe y la esperanza.
¿Por qué el arzobispo de Miami solicitó una pausa en las acciones migratorias durante la Navidad?
El arzobispo Thomas Wenski solicitó una pausa humanitaria en las redadas y deportaciones durante las festividades navideñas para permitir que las familias migrantes celebren sin temor a ser detenidas. Argumentó que una tregua mostraría respeto a la dignidad humana y permitiría un respiro en un clima social tenso.
¿Cuál fue la respuesta del gobierno de EE.UU. ante la solicitud de los obispos de Florida?
El gobierno de EE.UU. rechazó la solicitud de los obispos de Florida de suspender las operaciones migratorias durante la Navidad. La administración argumentó que las deportaciones continuarán en cumplimiento del compromiso electoral de deportar a inmigrantes con antecedentes criminales, a pesar de las críticas de los líderes religiosos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.