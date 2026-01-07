EE.UU. construyó una réplica de la residencia de Maduro para entrenarse antes de su captura

EE.UU. capturó a Maduro tras una operación meticulosa, ensayando en una réplica de su residencia. La misión incluyó 150 aeronaves y un apagón en Caracas, y fue seguida en directo desde Mar-a-Lago.

Miércoles, 7 Enero, 2026 - 07:50

Imágenes del entrenamiento de la operación Foto © Captura de video Facebook / Latinus

La operación que condujo a la captura de Nicolás Maduro fue el resultado de meses de preparación meticulosa y de un despliegue militar de precisión sin precedentes en América Latina.

Según revelaron medios internacionales, las fuerzas especiales estadounidenses construyeron una réplica exacta de la residencia del gobernante venezolano en Caracas para ensayar cada fase del asalto.

Fuentes del Pentágono y la CIA confirmaron que el operativo conocía con lujo de detalle los hábitos personales del dictador: desde dónde dormía y qué comía, hasta los rituales que realizaba con sus mascotas.

Un espía infiltrado en el entorno del Palacio de Miraflores habría proporcionado la información que permitió recrear fielmente el complejo, con sus pasadizos, puertas blindadas y cámaras de seguridad.

En esa maqueta a escala real, levantada en una base militar estadounidense no identificada, los equipos de élite practicaron durante semanas las rutas de entrada, los puntos de fuego y las vías de extracción aérea.

Cada habitación fue reproducida a partir de planos e imágenes satelitales, incluidos los espacios de seguridad de acero donde Maduro y su esposa intentaron refugiarse la madrugada de la incursión.

El presidente Donald Trump dio la orden final a las 22:46 horas del viernes 3 de enero, tras haber aplazado el ataque en Nochevieja por razones meteorológicas. La misión involucró 150 aeronaves, unidades de operaciones especiales y 20 bases de apoyo logístico, según el general Dan Caine, ex alto cargo de la CIA.

Los helicópteros descendieron sobre el complejo residencial tras un apagón inducido en Caracas. Minutos después, Maduro y Cilia Flores fueron capturados en la sala de seguridad que había sido simulada decenas de veces durante los entrenamientos.

La operación —seguida en directo desde Mar-a-Lago— duró menos de cinco horas y, aunque Washington la calificó de “éxito táctico”, Caracas la denuncia como un crimen internacional de agresión que dejó decenas de muertos entre el equipo de seguridad presidencial.

Archivado en:

Ataque EE.UU. a Venezuela
Fuerzas Armadas de EE.UU
Ejercicio Militar
Militares en EE.UU.
maniobras militares
Ejército de Venezuela
CIA
Nicolás Maduro
Internacionales
Estados Unidos
Videos
Noticias en 2026
Noticias en Enero del 2026
Noticias del Miércoles, 07 de Enero del 2026

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

