Maduro comparte cárcel en Nueva York con el rapero Tekashi 6ix9ine

El expresidente venezolano Nicolás Maduro comparte prisión en Nueva York con el polémico rapero Tekashi 6ix9ine, quien comenzó esta semana a cumplir una breve condena en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

El artista de 29 años, cuyo nombre real es Daniel Hernández, se entregó el martes a las autoridades acompañado del influencer Adin Ross, mientras un equipo de cámaras transmitía en vivo su llegada al penal, según Telemundo 51.

El músico, conocido por su cabello multicolor y su estilo provocador, tiene más de 24 millones de seguidores en Instagram y un largo historial de problemas con la justicia por agresiones, vínculos con pandillas y posesión de drogas.

El MDC Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad, alberga actualmente a unos 1,200 detenidos y ha sido descrita por algunos jueces como un “infierno en la tierra” debido a las malas condiciones de vida, la violencia y las deficiencias estructurales.

En el mismo penal se encuentran Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados el 3 de enero durante una operación militar de la Delta Force ordenada por el presidente Donald Trump. También está detenido Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare.

Tekashi 6ix9ine fue sentenciado en diciembre a tres meses de cárcel tras violar los términos de su libertad condicional.

Los fiscales afirman que poseía pequeñas cantidades de cocaína y éxtasis y que agredió a un hombre en un centro comercial de Florida. Su defensa confía en que podrá retomar su carrera musical al salir en libertad.