Maduro comparte cárcel en Nueva York con el rapero Tekashi 6ix9ine

El expresidente Maduro y el rapero Tekashi 6ix9ine están en el MDC de Brooklyn, un penal de alta seguridad conocido por sus malas condiciones. Tekashi cumple tres meses por violar su libertad condicional.

Miércoles, 7 Enero, 2026 - 12:55

Imagen de referencia creada con Inteligencia Artificial © CiberCuba / Sora
Imagen de referencia creada con Inteligencia Artificial Foto © CiberCuba / Sora

Vídeos relacionados:

El expresidente venezolano Nicolás Maduro comparte prisión en Nueva York con el polémico rapero Tekashi 6ix9ine, quien comenzó esta semana a cumplir una breve condena en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. 

El artista de 29 años, cuyo nombre real es Daniel Hernández, se entregó el martes a las autoridades acompañado del influencer Adin Ross, mientras un equipo de cámaras transmitía en vivo su llegada al penal, según Telemundo 51.

Captura de pantalla Facebook / Telemundo 62

El músico, conocido por su cabello multicolor y su estilo provocador, tiene más de 24 millones de seguidores en Instagram y un largo historial de problemas con la justicia por agresiones, vínculos con pandillas y posesión de drogas. 

El MDC Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad, alberga actualmente a unos 1,200 detenidos y ha sido descrita por algunos jueces como un “infierno en la tierra” debido a las malas condiciones de vida, la violencia y las deficiencias estructurales. 

En el mismo penal se encuentran Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados el 3 de enero durante una operación militar de la Delta Force ordenada por el presidente Donald Trump. También está detenido Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare. 

Lo más leído hoy:

Tekashi 6ix9ine fue sentenciado en diciembre a tres meses de cárcel tras violar los términos de su libertad condicional.  

Los fiscales afirman que poseía pequeñas cantidades de cocaína y éxtasis y que agredió a un hombre en un centro comercial de Florida. Su defensa confía en que podrá retomar su carrera musical al salir en libertad. 

Ver más
COMENTAR

Archivado en:

Nicolás Maduro
Tekashi 6ix9ine
Ataque EE.UU. a Venezuela
Cárcel
centros de detención
Narcotráfico
Cárteles de la droga
Tráfico de drogas
Agresión
Justicia Americana
Internacionales
Estados Unidos
Noticias en 2026
Noticias en Enero del 2026
Noticias del Miércoles, 07 de Enero del 2026

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada