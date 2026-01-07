Trump asegura que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las autoridades interinas de Venezuela -tras la captura del dictador Nicolás Maduro- acordaron ceder entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad al mercado estadounidense.

En su red social Truth Social, Trump señaló que este crudo se venderá “a su precio de mercado” y que los ingresos generados serían controlados por él mismo como presidente, con el objetivo de “asegurarse de que se usen en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”. No obstante, no explicó cómo controlaría directamente esos fondos ni bajo qué mecanismo legal lo haría.

Publicación de Trhth Social/Donald Trump

Según el post, el secretario de Energía, Chris Wright, fue instruido para implementar de inmediato el plan, coordinando el transporte del crudo en buques de almacenamiento hacia puertos estadounidenses.

Aunque Trump dejó claro que el crudo provendría de las “autoridades interinas” venezolanas, aún no se ha especificado si estos barriles corresponden a reservas existentes en tierra o en buques que permanecen en aguas venezolanas tras las recientes sanciones y bloqueos impuestos por la administración estadounidense.

La declaración se produce en medio de un contexto altamente tenso entre Washington y Caracas, que incluye medidas como el bloqueo total de petroleros sancionados hacia y desde Venezuela anunciadas por el Gobierno de Trump en diciembre pasado, y la política de presión para debilitar económicamente al antiguo régimen de Maduro.

Por su parte, sectores del régimen interino venezolano han mantenido un tono desafiante contra Estados Unidos, con declaraciones de que “no hay agente extranjero que gobierne Venezuela”, en referencia a las acusaciones de control político o económico por parte de Washington.