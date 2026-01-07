Trump asegura que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las autoridades interinas de Venezuela -tras la captura del dictador Nicolás Maduro- acordaron ceder entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad al mercado estadounidense.
En su red social Truth Social, Trump señaló que este crudo se venderá “a su precio de mercado” y que los ingresos generados serían controlados por él mismo como presidente, con el objetivo de “asegurarse de que se usen en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”. No obstante, no explicó cómo controlaría directamente esos fondos ni bajo qué mecanismo legal lo haría.
Según el post, el secretario de Energía, Chris Wright, fue instruido para implementar de inmediato el plan, coordinando el transporte del crudo en buques de almacenamiento hacia puertos estadounidenses.
Aunque Trump dejó claro que el crudo provendría de las “autoridades interinas” venezolanas, aún no se ha especificado si estos barriles corresponden a reservas existentes en tierra o en buques que permanecen en aguas venezolanas tras las recientes sanciones y bloqueos impuestos por la administración estadounidense.
La declaración se produce en medio de un contexto altamente tenso entre Washington y Caracas, que incluye medidas como el bloqueo total de petroleros sancionados hacia y desde Venezuela anunciadas por el Gobierno de Trump en diciembre pasado, y la política de presión para debilitar económicamente al antiguo régimen de Maduro.
Por su parte, sectores del régimen interino venezolano han mantenido un tono desafiante contra Estados Unidos, con declaraciones de que “no hay agente extranjero que gobierne Venezuela”, en referencia a las acusaciones de control político o económico por parte de Washington.
Preguntas Frecuentes sobre las Relaciones Petroleras entre Venezuela y Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos barriles de petróleo entregará Venezuela a Estados Unidos?
Venezuela, bajo el control de las autoridades interinas tras la captura de Nicolás Maduro, acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo al mercado estadounidense. Esta medida se enmarca en un contexto de presiones y sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump.
¿Cómo se gestionarán los ingresos generados por la venta de petróleo venezolano?
Donald Trump ha declarado que los ingresos generados por la venta del crudo venezolano serían controlados por él mismo para asegurar que se usen en beneficio tanto del pueblo de Venezuela como de Estados Unidos. Sin embargo, Trump no explicó cómo controlaría directamente esos fondos ni bajo qué mecanismo legal lo haría. Esta declaración ha levantado preocupaciones sobre la transparencia y legalidad del proceso.
¿Por qué Trump impuso un bloqueo petrolero total contra Venezuela?
El presidente Donald Trump anunció un bloqueo petrolero total contra Venezuela acusando al régimen de Maduro de financiar actividades criminales con recursos energéticos. Trump afirmó que el petróleo venezolano estaría siendo utilizado para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para desestabilizar económicamente al régimen de Maduro.
¿Cuál es el papel de Delcy Rodríguez en el nuevo escenario político de Venezuela?
Donald Trump ha declarado que Delcy Rodríguez encabezará un gobierno de transición en Venezuela bajo condiciones impuestas por Estados Unidos. Rodríguez asumiría el liderazgo mientras EE.UU. garantizaría la seguridad y administraría los recursos estratégicos del país, especialmente el petróleo. Este anuncio ha generado controversia y críticas, tanto dentro como fuera de Venezuela.
