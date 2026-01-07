Una cubana conocida en redes como Ely, la cubana en pijama (@elyenpijama), se ha vuelto viral en TikTok tras contar cómo su esperado viaje sorpresa a Cuba terminó torciéndose por culpa de un “sapo” que filtró la noticia antes de tiempo.

Ely explicó que llevaba meses planeando su llegada sin avisar, con la ilusión de sorprender a su madre y reencontrarse con su familia después de mucho tiempo. “Yo nunca doy sorpresas porque suelo contar con mi familia para comprar los pasajes. Pero esta vez quería hacerlo sola”, contó. Para despistar, incluso les había dicho que viajaría dentro de unos meses, cuando su vuelo estaba ya a punto de salir.

Confiada en que todo saldría bien, pidió ayuda a la abuela de su hijo —del lado paterno— para que le enviara un taxi al aeropuerto. Sabía que esa familia no tenía contacto con la suya y así podría evitar los altos precios de los taxistas del aeropuerto. Sin embargo, el plan se vino abajo cuando la noticia se filtró: “Siempre hay un sapo que arruina las sorpresas”, dijo entre risas. Según contó, el padre de su hijo se enteró del viaje y, como nunca antes, fue a pedir dinero a sus padres en Cuba, asegurando que Ely había pedido un carro para ese mismo día.

La creadora explicó que el dinero formaba parte de un favor familiar que suele hacerse desde el extranjero: sus padres le envían dinero en euros y, a cambio, entregan el equivalente en moneda nacional al padre de su hijo, ya que desde Cuba no se pueden hacer transferencias directas. Esta vez, sin embargo, la coincidencia arruinó la sorpresa. “Me enteré justo antes de despegar”, contó. “Todo habría salido bien si hubiera pagado más por un taxi en el aeropuerto, pero bueno, son imprevistos que al final valen la pena”.

Ely reconoció que el malentendido causó cierta molestia en su madre, que terminó enterándose del viaje antes de tiempo. Aun así, se tomó la situación con humor y agradeció el cariño con que la recibieron. “Mi mamá limpió la casita, puso mosquiteros y me esperó con todo el amor del mundo”, relató. “Lo importante es estar con la familia; el dinero se recupera, los momentos no”.

El video superó las decenas de miles de visualizaciones y generó una ola de comentarios cariñosos. “Eres mala para dar sorpresas”, bromeó una seguidora. Otros destacaron el valor del reencuentro: “Solo recárgate de amor, es lo mejor”. Ely respondió agradecida: “Es maravilloso estar cerca de mamá. Feliz año nuevo a todos y gracias por tanto apoyo”.