Un video publicado por la cubana Yisileyva (@yisileyva27) ha conmovido profundamente a miles de usuarios en TikTok. En las imágenes, grabadas desde el aeropuerto, se ve a su pequeño hijo marcharse con su padre rumbo a Cuba para conocer a su abuela, mientras ella se queda en Estados Unidos. “Supe que era lo suficientemente fuerte cuando vi a mi hijo irse sin mí a otro país a conocer a mi mamá”, escribió la joven madre sobre el video, que acumula cientos de miles de reproducciones y comentarios.

El clip, acompañado de música suave y una mezcla de tristeza y orgullo, refleja una de las realidades más duras que viven muchas familias migrantes: tener que separarse de sus hijos para que puedan reencontrarse con sus raíces y seres queridos. En los comentarios, Yisileyva explicó que no pudo viajar porque aún no tiene su residencia aprobada y que decidió dejarlo ir con su padre para que su madre conociera al nieto por primera vez.

Las reacciones fueron inmediatas. “Guao, qué manera de llorar, no tengo fuerzas para separarme de mi niño”, escribió una usuaria. Otra compartió: “Yo también mandé a la mía, cumplió sus tres añitos junto a mi mamá y su hermana, fue lo más difícil pero valió la pena”. Los mensajes se repiten con el mismo tono de empatía: “Solo las madres fuertes pueden hacer eso por amor”, comentó alguien más.

La propia creadora respondió con emoción a varios mensajes, confesando entre lágrimas: “Me fui rápido para que no me viera llorar, nunca nos habíamos separado”, y en otro añadió: “Difícil mi decisión de dejarlo ir, pero no puedo ser egoísta”. También aseguró que su hijo disfrutó el viaje y que, a pesar del vacío que siente, le reconforta saber que su mamá pudo abrazarlo por primera vez.

Entre los comentarios, muchas mujeres compartieron experiencias parecidas, creando una cadena de historias de amor y sacrificio. “Yo lo viví cuando mi bebé tenía 9 meses. Se fue con su papá a Cuba y fue lo más duro que me ha tocado, pero ya gracias a Dios hicimos el viaje los tres juntos”, contó una usuaria. Otra resumió el sentimiento general con una frase que muchos repitieron: “Amar también es soltar y confiar”.

El video de @yisileyva27 se ha convertido en un símbolo del amor incondicional de las madres cubanas que viven lejos. Un recordatorio de que, aunque la distancia duela, a veces el amor verdadero también significa dejar ir, con la esperanza de un reencuentro más feliz.