Padre de preso político Walnier Luis Aguilar denuncia abusos y advierte: “Si mi hijo se planta, me planto yo en 15 y K”

Wilmer Aguilar, padre del preso político cubano Walnier Luis Aguilar Rivera, denunció este miércoles en una encendida transmisión por Facebook, los abusos y represalias que continúa sufriendo su hijo en prisión, a quien las autoridades del régimen han trasladado a la provincia de Sancti Spíritus.

Según denunció, ahora los guardias de la prisión presionaron al joven para que firmara documentos contra su voluntad, pese a padecer retraso mental.

“Mi hijo tiene retraso mental, una lesión en el cerebro, a más de cuatro años de esta injusticia y lo obligan a firmar un documento”, declaró Wilmer indignado.

Aseguró que el preso político fue trasladado lejos de su familia para aislarlo. “Mi hijo no conoce a nadie en esa provincia ni tiene causa allí, se lo llevaron solo para que estuviera lejos de su papá”.

En su mensaje, el padre aseguró que las autoridades penitenciarias buscan quebrar la voluntad del joven y advirtió que, si su hijo decide plantarse en protesta, él lo hará también públicamente.

“Si mi hijo se planta, me planto yo en 15 y K”, dijo, en referencia a la sede del Consejo de Estado en el Vedado habanero.

Wilmer Aguilar denunció que el régimen cubano está tomando represalias contra los presos políticos del 11J, especialmente contra los más vulnerables.

“Se están desquitando con el pueblo por todo lo que les ha salido mal. En este país nadie se siente feliz, están abusando del pueblo, y contra un muchacho que no ha hecho nada”, expresó.

El padre recordó que su hijo tiene una lesión cerebral diagnosticada y que los documentos oficiales deben ser firmados únicamente por él, como tutor legal.

“Los papeles de él los firmo yo. No tienen que obligarlo, porque tiene una lesión en el cerebro”, añadió.

Aguilar también relató que el 1 de enero una patrulla policial se estacionó frente a su casa mientras compartía con su familia, un acto que interpretó como una forma de hostigamiento e intimidación.

“Ustedes no descansan en la maldad contra el pueblo”, dijo dirigiéndose a las autoridades del Ministerio del Interior. “Los presos políticos aquí son el eslabón más débil”.

Walnier Luis Aguilar, de 24 años, fue condenado a varios años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana.

Su caso ha sido documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares a su familia en 2025 por las constantes amenazas y represalias sufridas.

En noviembre pasado, la Embajada de Estados Unidos en Cuba denunció públicamente el abuso contra Walnier y exigió su liberación inmediata, junto a la de todos los presos políticos en la isla.

El joven opositor ha sido trasladado en varias ocasiones a diferentes prisiones del país, entre ellas la de Agüica (Matanzas) y ahora Sancti Spíritus, una práctica que organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) califican como “método de castigo” usado por la Seguridad del Estado para aislar a los reclusos políticos y quebrar su resistencia.