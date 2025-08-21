Padre de preso del 11J: "El combustible de ustedes es seguir haciendo dinero con el sufrimiento de nosotros"

Vídeos relacionados:

Wilber Aguilar, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, uno de los manifestantes condenados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, denunció públicamente la situación de desamparo que enfrentan las familias de los presos políticos en el país.

En declaraciones recogidas por el medio independiente El Toque, Aguilar afirmó que en Cuba “no hay una institución que defienda al pueblo, desamparo total vivido en carne propia”.

Su hijo, condenado a 12 años de prisión, es uno de los cientos de jóvenes que permanecen tras las rejas desde las manifestaciones de aquel verano.

“Esto es invivible, la palabra libertad está prohibida, el que diga libertad aquí es palo con él y va preso”, afirmó.

“Salgan de arriba de los inocentes, dejen a los cubanos vivir. ¿Ya no tienen 18 mil millones?, ¿ya no les basta con eso, quieren más?. El combustible para hacer dinero para ellos es el sufrimiento de nosotros. No estoy entendiendo nada”, subrayó.

Afirma que él está en otras cosas, “con mis nietas, para ver dónde las llevo que se les acaban las vacaciones, pensando qué les doy de comida hoy”, y continúan hostigando a la familia, indicó.

Y mi hijo me dice: “Papá, no vengas a la visita”. ¿Por qué? Porque le han dicho que tú no te vas de aquí por culpa de tu papá”, dijo Aguilar, uno de los padres más activos en la lucha por la liberación de los presos políticos del 11J.

“Los padres de los presos políticos sabemos lo que significa cuando un hijo te dice eso. Es para que pare, quieres que pare, suéltalo”, lamentó.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han reiterado que en Cuba persisten las violaciones sistemáticas a las libertades fundamentales y han exigido la liberación inmediata de los presos políticos, muchos de ellos jóvenes condenados a largas penas tras el 11J.

Su hijo, Walnier Luis Aguilar Rivera, fue condenado a pesar de tener una condición médica, y de comprobarse que no agredió a nadie durante las manifestaciones.

