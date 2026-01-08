Marco Rubio responde con humor a memes y asegura que no quiere ser coach de los Miami Dolphins

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reaccionó públicamente este jueves a la ola de memes que se volvió viral en redes sociales tras la expansión de sus responsabilidades, incluida la atención a la crisis en Venezuela.

“Normalmente no respondo a rumores en línea, pero siento la necesidad de hacerlo en este momento”, escribió Rubio en un breve mensaje, originalmente en inglés y difundido en su red de X.

En tono irónico, aclaró que no será candidato a los puestos vacantes de head coach (HC) ni general manager (GM) de los Miami Dolphins, en alusión a bromas que lo situaban al frente de múltiples responsabilidades ajenas a la política exterior.

El cubanoamericano hizo referencia directa a la situación de los Miami Dolphins, que despidieron el jueves a Mike McDaniel tras cuatro temporadas al frente del equipo.

“Aunque nunca se sabe lo que puede deparar el futuro, en este momento debo centrarme en los acontecimientos mundiales y también en los valiosos archivos de los Estados Unidos de América”, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense, antes de agradecer las muestras de atención.

Actualmente Rubio se desempeña como secretario de Estado, asesor de Seguridad Nacional interino, archivero nacional interino y además es ahora supervisor de la situación en Venezuela.

El comentario del funcionario en su red social X surge luego de que se hiciera viral un meme sobre sus crecientes responsabilidades, después de que el presidente Donald Trump anunciara que altos funcionarios de su gobierno encabezados por Rubio estarían “al frente de la situación” en Venezuela durante el proceso de transición política posterior a la caída del régimen de Nicolás Maduro.

En redes sociales como X (antes Twitter), usuarios representaron al senador cubanoamericano como si fuera, simultáneamente, presidente de Venezuela, “gobernador” de Cuba e incluso líder de territorios tan dispares como Irán, Groenlandia o el estado de Minnesota.

Otras publicaciones llevaron la sátira más lejos, adjudicándole cargos en instituciones deportivas como el Manchester United y cadenas hoteleras como Hilton.

El humor digital reflejó el desconcierto de muchos internautas ante la retórica de Trump y el rol creciente atribuido a Rubio.

En entrevistas recientes, el secretario de Estado ha intentado matizar esas declaraciones, insistiendo en que Estados Unidos no pretende gobernar Venezuela ni otros lugares, sino ejercer influencia mediante presión diplomática y medidas económicas, como el control del comercio petrolero.

La viralización de contenido satírico sobre líderes políticos no es un fenómeno nuevo, pero suele intensificarse en contextos de alta tensión geopolítica.

En este caso, la combinación de la operación en Venezuela, las declaraciones del presidente Trump y el protagonismo de Rubio generó miles de reacciones y reavivó el debate sobre la influencia de Estados Unidos en el escenario mundial.