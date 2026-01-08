Trump sugiere que le gustaría viajar a Venezuela cuando “sea seguro”

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría viajar a Venezuela en el futuro, cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

“Creo que en algún momento será seguro”, dijo Trump durante una extensa entrevista concedida a The New York Times en el Despacho Oval, al ser consultado sobre una eventual visita a Venezuela, actualmente bajo supervisión estadounidense.

El mandatario aseguró que el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez —integrado por antiguos aliados del ahora encarcelado Nicolás Maduro— está cooperando plenamente con Washington.

“Nos están dando todo lo que consideramos necesario”, afirmó.

En la misma entrevista el mandatario había confirmado que su país mantendrá la supervisión directa de Venezuela durante un período prolongado mientras avanza la reconstrucción del sector petrolero.

Trump evitó precisar cuánto tiempo Estados Unidos mantendrá ese control político y económico, aunque dejó claro que será un proceso de largo plazo.

“Solo el tiempo lo dirá”, señaló. Ante opciones concretas —tres meses, seis meses o un año— respondió: “Yo diría mucho más tiempo”.

Las declaraciones se produjeron horas después de que funcionarios de su administración anunciaran que Estados Unidos asumirá, por tiempo indefinido, el control efectivo de la venta del petróleo venezolano.

La medida forma parte de un plan de tres fases presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio, a miembros del Congreso.

Durante la entrevista, Trump destacó que la reconstrucción del sector energético venezolano se realizará con criterios de rentabilidad para Estados Unidos.

“Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, afirmó.

El presidente también señaló que su administración ya comenzó a generar ingresos mediante la toma de crudo venezolano previamente sancionado, y mencionó el anuncio de que Estados Unidos obtendría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo pesado.

No obstante, reconoció que reactivar plenamente la industria petrolera venezolana tomará años. “El petróleo tomará un tiempo”, admitió.

Trump se refirió además a la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, y aseguró que siguió de cerca la preparación de las fuerzas involucradas, incluyendo el entrenamiento en una réplica a escala real del complejo presidencial, construida en una instalación militar en Kentucky.

Al comparar la operación con acciones de administraciones anteriores, el mandatario afirmó que se evitó un desenlace caótico. “No tuviste helicópteros estrellándose ni un desastre como Afganistán”, dijo, según citó el diario neoyorquino.

El presidente declinó explicar por qué su gobierno reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina en lugar de respaldar a la líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz tras encabezar la campaña electoral contra Maduro en 2024.

Tampoco confirmó si ha hablado directamente con Rodríguez, aunque indicó que Rubio mantiene contacto constante con ella.

Trump tampoco asumió compromisos sobre la convocatoria a elecciones en Venezuela ni aclaró bajo qué circunstancias podría autorizar el despliegue de tropas estadounidenses en territorio venezolano.

“No me gustaría decirles eso”, respondió ante preguntas sobre posibles escenarios de intervención militar.

Pese a las declaraciones públicas hostiles de antiguos aliados de Maduro, Trump insistió en que existe cooperación con Washington.

“Nos están tratando con gran respeto”, afirmó, y recordó que Estados Unidos perdió el control de activos petroleros en Venezuela tras las nacionalizaciones de años anteriores.