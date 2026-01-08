El creador de contenido cubano William López, conocido en TikTok como @iamcubaa_, conmovió a miles de personas tras compartir el emotivo momento en que se reencontró con su abuela en Cuba. El joven, que vive en Europa y acumula más de 300 mil seguidores por sus videos de humor y baile, decidió cerrar el año de una manera inesperada: con un viaje improvisado a la isla.

“Cerrando el año con un viaje que no estaba planificado”, dijo al inicio del video, que rápidamente se hizo viral. En las imágenes, William llega a la casa familiar y cuenta entre risas que justo había un apagón, lo que hizo el reencuentro aún más especial. “Ahora es que puedo compartir este video tan especial para mí”, explicó, recordando que en Cuba no podía subirlo en ese momento.

Al entrar al salón, su abuela, sentada en el sofá, lo mira incrédula después se fundió con él en un largo abrazo. No hacen falta palabras: solo emoción pura, risas y lágrimas. El video, acompañado de la canción "Yo volveré" de El White & El Uniko, logró tocar el corazón de todos los que lo vieron.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Yo daría lo que fuera por poder abrazar a los míos”, escribió una usuaria conmovida. “A mí me toca mañana ese abrazo que tanto deseo”, comentó otra. Muchos coincidieron en destacar la ternura de la abuela: “Fue la mujer más feliz del mundo al tener a su príncipe entre sus brazos”, escribió una seguidora.

Entre luces apagadas, risas y abrazos, William regaló a su abuela —y a todos los que lo siguen— un recordatorio simple pero poderoso: no hay regalo más grande que volver a casa y abrazar a los tuyos.