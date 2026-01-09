¿Por qué Havanatur ha anunciado el cierre de su filial en Francia?

Vídeos relacionados:

El 1 de enero de 2026 marcó el cierre oficial de la oficina de Havanatur en Francia, una filial clave del principal turoperador estatal de Cuba.

El anuncio, que comenzó a circular entre agencias de viajes europeas a finales de diciembre, refleja no solo la quiebra de esta sede específica, sino una crisis más amplia y profunda en la estructura turística de la isla caribeña.

La noticia ha sido confirmada por varios medios especializados.

Un colapso financiero y operativo

Según confirmó L’Echo Touristique, Havanatur cesó operaciones en Francia tras perder su contrato de seguros con la aseguradora Hiscox y no lograr encontrar una nueva compañía que asumiera el riesgo.

Esto dejó a la empresa en una situación legal insostenible en el mercado francés, donde el seguro de responsabilidad civil profesional es obligatorio para operar.

“Si hubieran encontrado una nueva aseguradora, habrían continuado sus operaciones”, declaró al citado medio Emmanuel Toromanof, secretario general de la Asociación Profesional de Solidaridad del Turismo (APST), garante financiero de la entidad en Francia.

Sin embargo, la empresa comunicó formalmente a sus socios su intención de declararse insolvente ante el Tribunal de Comercio de París.

La red de agencias Selectour fue una de las primeras en alertar del cierre mediante una carta enviada a sus miembros el 23 de diciembre, en la que informaba sobre la rescisión de la póliza de seguros y el próximo inicio del procedimiento de insolvencia.

Consecuencias inmediatas para agencias y clientes

La filial francesa de Havanatur comercializaba exclusivamente a través de agencias de viajes, por lo que los clientes directos están protegidos por la APST.

Sin embargo, esto no evita la complejidad logística y financiera que enfrentan ahora las agencias.

Los paquetes turísticos a Cuba para 2026 vendidos por Havanatur han quedado cancelados, y las agencias deben ahora ofrecer alternativas viables a sus clientes o proceder al reembolso total.

En caso de que el cliente acepte una nueva oferta, deberá abonar la diferencia si el precio es mayor.

Si no la acepta, se deberá tramitar su cancelación formal y devolución completa.

“Es complicado para las agencias de viajes”, reconoció Toromanof, quien dejó claro que la responsabilidad ahora recae sobre los intermediarios para resolver caso por caso.

Una señal del colapso turístico cubano

Aunque de momento no hay confirmación de que otras filiales de Havanatur hayan cerrado, medios como Preferente advierten que “es lógico que todas tengan problemas económicos” debido al desplome del turismo en la isla.

Desde 2018, cuando Cuba alcanzó su récord de 4,7 millones de visitantes, las cifras han caído de manera ininterrumpida.

En 2025, el Gobierno cubano había proyectado recibir 2,6 millones de visitantes internacionales.

Sin embargo, solo llegaron alrededor de 1,9 millones de viajeros, lo que representa un 73% del estimado oficial. Además, los ingresos fueron muy inferiores a lo previsto: 917,4 millones de dólares, apenas el 75,8% de lo esperado.

Las causas: Epidemias, apagones y diplomacia tóxica

La debacle no puede entenderse sin mirar el contexto nacional. A lo largo de 2025, Cuba fue escenario de múltiples crisis sanitarias.

A esto se suma el deterioro de la infraestructura básica: apagones prolongados, escasez de agua potable, acumulación de basura y un sistema de salud incapaz de responder.

España actualizó su alerta sanitaria en diciembre, desaconsejando viajes a Cuba sin vacunación previa y advirtiendo sobre la precariedad hospitalaria.

Canadá, el principal emisor de turistas a Cuba, redujo en un 20% sus envíos de visitantes. Otros países y aerolíneas han recomendado tomar precauciones o incluso modificar itinerarios.

A nivel geopolítico, la región también vive una etapa de tensión. La escalada militar en Venezuela, sumada a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, ha incrementado la percepción de riesgo en el Caribe.

Destinos como Cancún o Punta Cana no solo se han recuperado de la pandemia, sino que exhiben altos niveles de ocupación hotelera y expansión de rutas aéreas.

Cuba, en contraste, ofrece una experiencia marcada por incertidumbre, escasez y deterioro.

La falta de competitividad se agrava por la poca flexibilidad del modelo turístico cubano, altamente centralizado y con poca adaptación al nuevo perfil del viajero postpandemia.

La situación de Havanatur en Francia ilustra cómo los problemas estructurales del país impactan directamente en su ya golpeada industria del ocio.

Havanatur se presenta como “el grupo internacional de turoperadores y agencias de viajes líder en la promoción y comercialización de los productos turísticos de Cuba”. Pero su cierre en Francia muestra que ese liderazgo es hoy insostenible.

Desde el extranjero, el caso parece un simple cierre de oficina. Desde dentro, evidencia el agotamiento de un modelo que apostó por el turismo como salvavidas económico, pero que hoy se enfrenta a un ahogamiento financiero, sanitario y político.