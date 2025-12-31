Entre carnes y cava: Esto cuestan las lujosas cenas de Nochevieja en hoteles de Cuba

Vídeos relacionados:

Las cenas de fin de año en varios hoteles de La Habana se comercializaron por 60, 100 y hasta 120 dólares por persona, con menús que incluyen carnes, mariscos, cava y bebidas.

Al menos seis meses de salario mínimo se necesitarían para costear la despedida del año en las instalaciones turísticas.

Mientras los hoteles ostentan lujos, ciudadanos organizan comidas gratuitas para personas en situación de calle y vecinos en extrema precariedad que no tienen asegurado “ni siquiera un plato caliente” para despedir el año.

Entre las propuestas difundidas aparece la del Hotel Nacional de Cuba, con una “cena concierto” fijada en 100 USD por persona y 50 USD para niños.

Incluye cóctel de bienvenida, botella de agua, una bebida nacional por persona, una botella de ron o whiskey por pareja (con ligantes), copa de cava para el brindis, cena a tres tiempos y “golosinas navideñas”.

La actividad estaba prevista para el 31 de diciembre a las 8:00 p.m., con reservas presenciales.

Captura de Facebook

También se promocionó una cena en el Hotel Habana Libre por 60 USD o 30,000 CUP (cuatro meses de salario, según la tasa actual de 6,685 CUP del salario medio).

El menú incluye antipasto (jamón, chorizo, salchichón, queso y aceitunas), rulos de salmón ahumado rellenos de queso crema y frutas, crema de hongos al tartufo, solomillo de res con salsa reducida de vino y ron, postres como torrijas con salsa de chocolate y helado, turrones navideños y “uvas de la suerte”.

En bebidas, incluye copa de vino espumoso de bienvenida y tres bebidas a escoger entre agua, refresco, cerveza o vino de la casa.

En el Meliá Habana, la cena fue anunciada en 120 USD por persona o 45.000 CUP (casi siete meses de salario medio) con copa de cava de bienvenida, entrante frío, vieiras en salsa de cítricos, crema de marisco con langosta confitada, solomillo de res en salsa de hongos y postre de mousse de cava.

La propuesta incluye bebidas durante la cena: vino blanco y tinto, agua, cerveza y refrescos.

Captura de Facebook

El contraste con la calle

El contraste con la realidad de sectores vulnerables aparece reflejado en una iniciativa ciudadana en Guanabo, donde el emprendedor Hugo Puig González, propietario del bar K5, confirmó que por tercer año consecutivo organizaría una comida gratuita de fin de año “destinada exclusivamente a personas en situación de calle y a vecinos en extrema precariedad económica”.

Puig anunció en Facebook que el 31 de diciembre, desde las 3:00 p.m., abriría la terraza de su local para quienes no tienen asegurada una cena, y explicó que el encuentro se realiza junto al Restaurant Casaquinta.

Aclaró que no es una convocatoria abierta para cualquiera: pidió ayuda para que la comida llegue a quienes realmente lo necesitan y advirtió que, si se aprovechan personas sin carencias reales, alguien vulnerable podría quedarse sin su única comida especial de fin de año.

El mensaje también subraya una intención simbólica: que esas personas “siguen siendo visibles”, que no están olvidadas y que merecen despedir el año con un gesto de respeto y humanidad.

Para sostener la iniciativa, Puig invitó a canalizar donaciones a través del grupo “Con Amor Todos Juntos” y compartió números de tarjetas en CUP y en divisas, además de un contacto telefónico.

Según el propio texto, en 2024 más de 200 personas pudieron disfrutar de una cena criolla, música, postres, bebidas y hasta ropa nueva, gracias a la colaboración de negocios privados, vecinos y voluntarios, con acciones de cuidado personal como aseo y cambio de vestimenta.

Mientras hoteles anuncian cenas de alto costo en divisas con bebidas y platos “premium”, iniciativas comunitarias como la del K5 intentan cubrir, aunque sea por unas horas, la brecha de quienes terminarían el año sin comida, sin compañía y sin amparo.