Vuelos semanales La Habana-Cayo Coco-Holguín: La última estrategia del régimen para reanimar el turismo

La agencia estatal de viajes Cubanacán conectará desde este domingo con frecuencia semanal los destinos turísticos de La Habana hacia Holguín, con escala en el balneario de Cayo Coco.
Se establecerán dos rutas diarias: una en la mañana, con salida desde La Habana a las 5 AM y regreso a las 9 AM, y una en la tarde con salida a las 8 PM y regreso a las 10 PM, informó la agencia en sus redes.
La nueva ruta busca, según la información oficial, establecer “un itinerario que enlaza tres de los destinos turísticos más reconocidos de Cuba en una sola ruta”.
Con esta nueva conexión, la maltrecha industria turística nacional intentará reducir significativamente los tiempos de traslado y diseñar paquetes turísticos combinados.
“El nuevo servicio aéreo representa una estrategia comercial y logística bien definida para dinamizar el flujo de viajeros entre la capital, el oriente del país y los destinos de sol y playa más demandados”, se lee en la nota.
Sin embargo, pese a estos intentos, la industria turística cubana está en caída libre.
Crisis del turismo
Cuba recibió 2,132,680 viajeros hasta el mes de octubre de 2025, cifra que representa apenas el 85,6 % de los visitantes registrados en igual período del año anterior.
Según informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el país registró además 1,477,892 visitantes internacionales, un 20 % menos que en 2024, lo que equivale a 366 916 turistas extranjeros menos en comparación con el año pasado.
Los principales emisores de turistas hacia Cuba continúan siendo Canadá, la comunidad cubana en el exterior, Rusia, Estados Unidos y México, aunque todos muestran una caída significativa respecto al período anterior.
Canadá, por ejemplo, pasó de 727,254 visitantes en 2024 a 596,644 en 2025, mientras que Rusia descendió de 156,614 a 99,908, uno de los desplomes más pronunciados.
Solo Argentina y Colombia reportaron ligeros incrementos en la llegada de viajeros, con crecimientos de alrededor del 8 % y 9 %, respectivamente, aunque insuficientes para revertir la tendencia negativa del sector.
El turismo, considerado uno de los pilares económicos del régimen, sigue sin alcanzar las metas oficiales ni los niveles previos a la pandemia, en un contexto marcado por la crisis económica, la escasez de combustible, el deterioro de la infraestructura hotelera y la falta de atractivo internacional.
Pese a la propaganda oficial que insiste en la “recuperación gradual del turismo”, las cifras de la ONEI confirman un retroceso sostenido del sector, que afecta directamente la entrada de divisas y el empleo en polos turísticos como Varadero, Cayo Coco y Holguín.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del turismo en Cuba
¿Cuál es la nueva estrategia del régimen cubano para reanimar el turismo?
El régimen cubano ha introducido vuelos semanales entre La Habana, Cayo Coco y Holguín como parte de una estrategia para reanimar el turismo. Esta nueva conexión busca reducir los tiempos de traslado y ofrecer paquetes turísticos combinados, enlazando destinos turísticos reconocidos en una sola ruta.
¿Por qué está en crisis el turismo en Cuba?
El turismo en Cuba enfrenta una crisis debido a una caída significativa en el número de visitantes internacionales. Factores como la crisis económica, la escasez de combustible, el deterioro de la infraestructura hotelera y la falta de atractivo internacional han contribuido al retroceso del sector. En 2025, el país recibió un 20 % menos de turistas que en 2024.
¿Qué mercados emisores de turistas a Cuba han disminuido más?
Canadá y Rusia han experimentado las mayores caídas en el número de turistas hacia Cuba. Canadá pasó de 727,254 visitantes en 2024 a 596,644 en 2025, mientras que Rusia disminuyó de 156,614 a 99,908 visitantes, uno de los desplomes más pronunciados.
¿Qué medidas adicionales se están tomando para atraer turistas a Cuba?
Además de los nuevos vuelos internos, el régimen cubano está priorizando la construcción de hoteles e infraestructuras turísticas, incluso en medio de la crisis económica. Sin embargo, esta estrategia ha sido cuestionada ya que no responde a las necesidades reales del país y no logra atraer a más turistas.
