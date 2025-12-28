Vuelos semanales La Habana-Cayo Coco-Holguín: La última estrategia del régimen para reanimar el turismo

Vídeos relacionados:

La agencia estatal de viajes Cubanacán conectará desde este domingo con frecuencia semanal los destinos turísticos de La Habana hacia Holguín, con escala en el balneario de Cayo Coco.

Se establecerán dos rutas diarias: una en la mañana, con salida desde La Habana a las 5 AM y regreso a las 9 AM, y una en la tarde con salida a las 8 PM y regreso a las 10 PM, informó la agencia en sus redes.

La nueva ruta busca, según la información oficial, establecer “un itinerario que enlaza tres de los destinos turísticos más reconocidos de Cuba en una sola ruta”.

Facebook

Con esta nueva conexión, la maltrecha industria turística nacional intentará reducir significativamente los tiempos de traslado y diseñar paquetes turísticos combinados.

“El nuevo servicio aéreo representa una estrategia comercial y logística bien definida para dinamizar el flujo de viajeros entre la capital, el oriente del país y los destinos de sol y playa más demandados”, se lee en la nota.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, pese a estos intentos, la industria turística cubana está en caída libre.

Crisis del turismo

Cuba recibió 2,132,680 viajeros hasta el mes de octubre de 2025, cifra que representa apenas el 85,6 % de los visitantes registrados en igual período del año anterior.

Según informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el país registró además 1,477,892 visitantes internacionales, un 20 % menos que en 2024, lo que equivale a 366 916 turistas extranjeros menos en comparación con el año pasado.

Los principales emisores de turistas hacia Cuba continúan siendo Canadá, la comunidad cubana en el exterior, Rusia, Estados Unidos y México, aunque todos muestran una caída significativa respecto al período anterior.

Canadá, por ejemplo, pasó de 727,254 visitantes en 2024 a 596,644 en 2025, mientras que Rusia descendió de 156,614 a 99,908, uno de los desplomes más pronunciados.

Solo Argentina y Colombia reportaron ligeros incrementos en la llegada de viajeros, con crecimientos de alrededor del 8 % y 9 %, respectivamente, aunque insuficientes para revertir la tendencia negativa del sector.

El turismo, considerado uno de los pilares económicos del régimen, sigue sin alcanzar las metas oficiales ni los niveles previos a la pandemia, en un contexto marcado por la crisis económica, la escasez de combustible, el deterioro de la infraestructura hotelera y la falta de atractivo internacional.

Pese a la propaganda oficial que insiste en la “recuperación gradual del turismo”, las cifras de la ONEI confirman un retroceso sostenido del sector, que afecta directamente la entrada de divisas y el empleo en polos turísticos como Varadero, Cayo Coco y Holguín.