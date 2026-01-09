Trump advierte de inminente ataque terrestre a cárteles de la droga en México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una amenaza directa contra los cárteles de la droga en México, asegurando que su Gobierno está listo para iniciar ataques terrestres contra estas organizaciones criminales, a las que responsabiliza de la creciente crisis de adicciones y muertes por sobredosis en territorio estadounidense.

“Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los cárteles”, declaró Trump este jueves en una entrevista con Sean Hannity para la cadena Fox News.

“Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país”, añadió.

“Hemos erradicado el 97% de la droga por agua”

En su conversación televisiva, Trump aseguró que las rutas marítimas del narcotráfico han sido casi completamente bloqueadas.

“Hemos erradicado el 97% de la droga que entra por agua. Y ahora vamos a empezar a atacar por tierra a los cárteles”, afirmó.

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de máxima tensión regional. Apenas días antes, Washington ejecutó una operación militar relámpago en Caracas para capturar al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de “narcoterrorismo”, y trasladarlo a Nueva York para ser juzgado. Esta acción marcó un hito en la ofensiva internacional de Trump contra el narcotráfico y ha levantado alarmas sobre posibles intervenciones similares en territorio mexicano.

Aunque el presidente no ofreció detalles específicos sobre el alcance o ubicación de los posibles ataques, el tono de sus declaraciones sugiere que las incursiones en suelo mexicano podrían ser inminentes, lo que encendió alarmas diplomáticas.

“En cuanto a los carteles, estos controlan México”, insistió; y agregó que “matan a entre 250,000 y 300,000 personas cada año” en EE.UU.; ello en referencia a las víctimas por sobredosis, principalmente por opioides como el fentanilo.

“México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes”, subrayó.

“Las drogas son horribles. Es devastador”

Trump, que ha manifestado abiertamente su abstinencia y repudio al consumo de drogas, se mostró visiblemente emocional al hablar del impacto de la crisis de los opioides.

“Las drogas son horribles. Es devastador. Las familias suelen perder a un hijo o a un padre. Es decir, los padres también mueren por las drogas. Así que hemos hecho un gran trabajo. Lo estamos reduciendo. Las cifras se están volviendo demasiado altas si solo hay una persona, pero están disminuyendo, igual que la frontera”.

Aunque no especificó qué frontera, se entiende que hacía referencia a la frontera sur de Estados Unidos. En otro momento de la entrevista aseguró que durante su primer mandato “la frontera fue un desastre total durante años. La primera vez lo hice muy rápido, y esta vez lo hice aún mejor”.

La respuesta de México: Soberanía y diplomacia

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha respondido a las advertencias con firmeza, descartando cualquier escenario de invasión.

“México es un país soberano”, reiteró. Su Gobierno ha apostado por una estrategia de colaboración bilateral, impulsando una “responsabilidad compartida” y exigiendo que Estados Unidos también actúe para frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano.

Desde la Cancillería mexicana se emitió un comunicado donde se subraya “el respeto al derecho internacional, así como a los principios y propósitos de la Carta de la ONU”, además de recalcar la necesidad de soluciones pacíficas y multilaterales.

Trump ya había afirmado el pasado domingo que Sheinbaum “está preocupada" y que "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México”, y que, aunque la respeta, será necesario intervenir si el país no logra frenar por sí solo el flujo de drogas.

Venezuela como precedente y el regreso del intervencionismo

El anuncio de Trump llega bajo la sombra de la reciente operación militar en Venezuela.

En una acción sin precedentes desde la Guerra Fría, Estados Unidos desplegó más de 14,000 efectivos y una flota de barcos de guerra en aguas caribeñas como parte de la llamada Operación Lanza del Sur, que en los últimos meses ha bombardeado unas treinta embarcaciones vinculadas supuestamente al narcotráfico.

Según reportes, más de 110 personas murieron en esas incursiones, que fueron ejecutadas sin autorización del Congreso.La captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, representa un duro mensaje para otros gobiernos o territorios considerados cómplices o tolerantes con el narcotráfico.

Inquietud en la frontera y clima de tensión regional

Las declaraciones del presidente han generado preocupación en varias localidades del norte de México, especialmente en Ciudad Juárez, donde algunos sectores temen una escalada militar directa desde Estados Unidos, al estilo de la intervención venezolana.

Aunque por ahora se trata de una amenaza retórica, no se descartan movimientos militares adicionales en los próximos días.

El equipo de seguridad nacional de Trump ha reiterado que el mandatario no dudará en utilizar “el poderío militar de la nación” si considera amenazada la seguridad estadounidense.

Conclusión: ¿Una nueva era de intervenciones unilaterales?

El endurecimiento del discurso y las acciones recientes del presidente Trump podrían marcar un punto de inflexión en la política exterior estadounidense, reviviendo doctrinas intervencionistas bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

Su promesa de “atacar en tierra” a los cárteles, su afirmación de que “México está siendo dirigido por el crimen organizado”, y la reciente operación contra Maduro dibujan un panorama de creciente confrontación regional.

A la espera de nuevas decisiones, la comunidad internacional y, especialmente, los gobiernos latinoamericanos observan con preocupación el rumbo que está tomando la política exterior de la Casa Blanca.

Mientras tanto, Trump sigue fiel a su estilo: provocador, beligerante y convencido de que la fuerza es la mejor respuesta a los desafíos.