Delcy Rodríguez declara "héroes de la patria" a militares cubanos muertos en operativo contra Maduro en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que los militares cubanos y venezolanos muertos durante la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro deben ser considerados "héroes y heroínas de la patria".
En un acto oficial de homenaje dedicado a los caídos el pasado 3 de enero, los llamó "héroes y heroínas de la patria de Simón Bolívar", e incluyó explícitamente a los 32 combatientes cubanos.
"Los hermanos de Cuba, hijos de Martí y de Fidel, también son héroes y heroínas de la patria, porque como un solo pueblo combatieron en la defensa frente a la agresión ilegal e ilegítima", agregó.
Rodríguez defendió el uso de las armas como instrumento de protección del Estado y de la soberanía nacional.
"Las armas son para cuidar la República, las armas son para defender a nuestro país, nuestra patria, nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra moral", expresó.
La funcionaria destacó lo que definió como la cohesión espiritual del pueblo venezolano ante la agresión extranjera y subrayó que Venezuela no es un país "guerrerista", sino un Estado que -según afirmó- se guía por la dignidad y una "profunda riqueza espiritual".
En su discurso, la presidenta encargada aseguró que la nación continuará presentándose ante el mundo con la "frente en alto" y un "espíritu inquebrantable" frente a cualquier intento de subordinación.
Rodríguez anunció además la creación de una comisión para el acompañamiento integral de los familiares de los combatientes fallecidos.
También informó que se edificará un monumento destinado a preservar la memoria de quienes, según su relato, "no se rindieron ante la agresión extranjera".
Durante el acto, la dirigente ratificó su lealtad a Nicolás Maduro, a quien calificó como "secuestrado", así como a Cilia Flores.
"Nos hemos comprometido a no descansar hasta verlos en libertad, de vuelta a su casa y de vuelta a su Patria”, declaró.
El homenaje se realizó con la presencia de la cúpula del Gobierno interino venezolano y del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, lo cual subraya la continuidad del vínculo estratégico entre Caracas y La Habana, e intenta reforzar el discurso de alianza política de ambos regímenes.
En los días posteriores a la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro, Cuba hizo públicas las identidades de los 32 cubanos fallecidos durante el ataque de Estados Unidos a Venezuela.
Los fallecidos, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, y según el Gobierno, eran personal que "cumplía misiones a solicitud de órganos homólogos de Venezuela", lo que constituyó un reconocimiento oficial de la presencia militar cubana en el país andino, una realidad que La Habana había negado durante años.
El listado incluyó oficiales de alto rango, capitanes, tenientes y soldados de entre 26 y 67 años, entre ellos dos coroneles y tres mayores, y fue presentado como el primer reconocimiento público de la magnitud de las bajas.
Preguntas frecuentes sobre la declaración de "héroes de la patria" a militares cubanos en Venezuela
¿Por qué Delcy Rodríguez declaró "héroes de la patria" a los militares cubanos muertos en Venezuela?
Delcy Rodríguez afirmó que los militares cubanos que murieron durante la operación militar estadounidense en Venezuela deben ser considerados "héroes de la patria" porque, según ella, combatieron en defensa de la soberanía nacional y enfrentaron lo que calificó como una agresión ilegal e ilegítima. Rodríguez destacó que estos combatientes, junto con los venezolanos, defendieron la República y la dignidad del país.
¿Cuál es el vínculo entre Cuba y Venezuela que justifica la presencia de militares cubanos?
El vínculo entre Cuba y Venezuela se basa en una alianza política y estratégica que se ha mantenido durante años, especialmente desde la era de Hugo Chávez. Cuba ha estado involucrada en misiones de cooperación y defensa bilateral en Venezuela, lo que explica la presencia de militares cubanos en el país sudamericano. Este apoyo ha sido reconocido oficialmente por ambos gobiernos, aunque durante mucho tiempo La Habana negó su presencia militar en Venezuela.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante la muerte de sus militares en Venezuela?
El gobierno cubano decretó dos días de duelo nacional en honor a los 32 militares cubanos fallecidos durante la operación en Venezuela. Miguel Díaz-Canel destacó la "actuación heroica" de los caídos y afirmó que cumplieron con su deber internacionalista, reforzando la imagen de unidad y resistencia en medio de la crisis. Además, las autoridades cubanas han expresado su indignación y dolor por las pérdidas.
¿Qué implicaciones tiene la captura de Nicolás Maduro para Venezuela y su gobierno?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha generado una crisis política e institucional en Venezuela. Delcy Rodríguez ha asumido como presidenta interina y ha enfatizado la disposición del gobierno a mantener relaciones internacionales basadas en el respeto y la legalidad. Esta situación ha exacerbado las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos y ha llevado al gobierno venezolano a tomar medidas de emergencia para preservar la estabilidad del Estado.
