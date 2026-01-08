Régimen cubano anuncia retorno de personal médico desde Venezuela y lo presenta como “programado”

Vídeos relacionados:

El régimen cubano anunció este jueves el inicio del regreso a la Isla de parte del personal médico desplegado en Venezuela, una medida que las autoridades intentan presentar como un proceso logístico previamente planificado.

En medio de los cambios políticos en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro, aliado de La Habana, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) afirmó en una serie de mensajes publicados en la red social X, el retorno de los galenos.

Afirmó que durante los últimos meses de 2025 se produjeron atrasos en los viajes de los colaboradores de la salud debido a “dificultades con la transportación aérea”, el cierre del espacio aéreo venezolano y la suspensión de vuelos internacionales.

Según el comunicado oficial, una vez restablecidas las conexiones aéreas entre ambos países, esta semana se habrían retomado los traslados del personal sanitario cubano hacia la isla.

"La reanudación marca el fin de la interrupción y el regreso a la normalidad del ciclo de movilidad de la colaboración médica cubana en dicha nación, asegurando el cumplimiento de los plazos contractuales y el derecho al descanso de los profesionales.", señala la nota.

El MINSAP no precisó cuántos profesionales están regresando ni si la medida afectará la continuidad de los servicios médicos cubanos en Venezuela.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, el anuncio se produce en un contexto marcado por el cambio de régimen en Caracas y por la creciente presión de Estados Unidos sobre el nuevo gobierno interino venezolano para reducir la presencia de asesores y personal extranjero, incluidos contingentes cubanos vinculados a áreas de seguridad y servicios estratégicos.

Washington ha exigido a la presidenta en funciones Delcy Rodríguez que saque del país al personal militar cubano, chino, ruso e iraní.

Aunque el régimen cubano insiste en que el retorno responde exclusivamente a razones operativas, analistas y usuarios en redes sociales señalan que la salida del personal médico coincide con la pérdida de respaldo político del chavismo y con un entorno cada vez más adverso para la presencia de La Habana en Venezuela.