"¡Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate!": Delcy Rodríguez exalta a los muertos en el operativo contra Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, protagonizó un encendido discurso durante un homenaje a los militares caídos el pasado 3 de enero, en el que exaltó la resistencia armada del chavismo ante la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Ante familiares de los venezolanos fallecidos en el ataque (en el que también murieron 32 combatientes cubanos), Rodríguez dijo: "Honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron en combate. Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate… por Venezuela. Esa es nuestra mayor satisfacción y esa es la respuesta".

En su intervención, la dirigente aseguró que "Venezuela toda ha rechazado esta violación vulgar a nuestra soberanía" y anunció la construcción de un monumento en honor a quienes "no se rindieron ante la agresión extranjera".

Rodríguez insistió en que "las armas son para cuidar la República" y aseveró que la nación continuará presentándose ante el mundo con un "espíritu inquebrantable" frente a cualquier intento de subordinación.

También ratificó su lealtad a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, a quienes volvió a presentar como "secuestrados", y aseguró que no descansarán "hasta verlos en libertad, de vuelta a su casa y de vuelta a su Patria".

Con ello, la dirigente reafirmó su alineamiento con un dictador acusado por la justicia estadounidense de narcotráfico, en un momento en que sectores nacionales e internacionales plantean que Venezuela podría abrir un camino hacia la democracia.

En el homenaje, Delcy afirmó que los militares cubanos y venezolanos muertos durante el ataque estadounidense deben ser considerados "héroes y heroínas de la patria".

"Los hermanos de Cuba, hijos de Martí y de Fidel, también son héroes y heroínas de la patria, porque como un solo pueblo combatieron en la defensa frente a la agresión ilegal e ilegítima", agregó.

Días atrás, Cuba hizo públicas las identidades de los 32 cubanos fallecidos durante el ataque de Estados Unidos a Venezuela, quienes eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

Según el Gobierno, "cumplían misiones a solicitud de órganos homólogos de Venezuela", lo que constituyó un reconocimiento oficial de la presencia militar cubana en el país andino, un hecho que La Habana negó durante años.

La exaltación del chavismo de la resistencia armada y la glorificación de los caídos contrastan con el debate creciente sobre la necesidad de una transición democrática que ponga fin a años de autoritarismo, crisis económica y aislamiento internacional.

Como parte de ese dispositivo simbólico, Rodríguez anunció la creación de una comisión para el acompañamiento integral de los familiares de los combatientes fallecidos, además de la edificación de un monumento conmemorativo.

Estas medidas buscan institucionalizar la memoria de los muertos y consolidar la narrativa de "héroes y mártires" que el régimen promueve para sostener su legitimidad.

El homenaje se realizó con la presencia de la cúpula del Gobierno interino venezolano y del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, lo cual subraya la continuidad del vínculo estratégico entre Caracas y La Habana.

En ese contexto, el discurso de Rodríguez no solo glorifica a los caídos, sino que busca reforzar la alianza política de ambos regímenes, mientras su país enfrenta el desafío de un nuevo escenario: la posibilidad real de que Venezuela emprenda un camino de reconstrucción institucional y retorno a la democracia tras la caída de una dictadura acusada de graves crímenes y narcotráfico.