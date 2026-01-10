Trump anuncia reunión con Gustavo Petro pero exige “prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a EE.UU.”

Vídeos relacionados:

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que se reunirá con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, durante la primera semana de febrero en la Casa Blanca.

Según anunció, el encuentro prevé abordar la cooperación bilateral en materia de seguridad, narcotráfico y política regional, tras varios intercambios tensos entre ambos mandatarios en los que las ofensas escalaron.

“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que funcionará muy bien para Colombia y los Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben SER DETENIDAS antes de entrar a nuestro país. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de Social Truth.

La declaración fue interpretada como una señal de apertura diplomática, tras semanas de fricciones recientes entre ambos gobiernos, luego de que Petro expresara su “preocupación” por la operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En respuesta, Trump acusó al mandatario colombiano de “defender a un narcotraficante armado” y lo exhortó a “preocuparse más por el crimen y el narcotráfico que destruyen su país”.

Sin embargo, la Casa Blanca confirmó que Petro y Trump sostuvieron una conversación telefónica “cordial” el miércoles, en la que coincidieron en mantener los canales de comunicación abiertos.

Lo más leído hoy:

“Tuve una muy buena conversación con él. Ha sido muy hostil, me ha llamado dictador… pero me reconcilié con otra gente antes, así que espero esa reunión”, dijo Trump a periodistas.

La cita entre ambos líderes ocurre en un momento crítico para la región, con la caída de Nicolás Maduro, la presidencia interina de Delcy Rodríguez y el control del proceso de transición por parte de Estados Unidos.

Colombia, principal aliado de Washington en Sudamérica, enfrenta al mismo tiempo una creciente presión interna por el narcotráfico y la violencia rural, así como el impacto del flujo migratorio venezolano en sus fronteras.