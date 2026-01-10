La CIA describe una Cuba al borde del colapso económico, pero no prevé una caída inminente del régimen

Vídeos relacionados:

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos publicó un diagnóstico sombrío sobre la situación económica y social de Cuba, describiendo un escenario de colapso energético, migración masiva y escasez generalizada, pero en el que no prevé una caída inminente del régimen.

El informe, revelado en exclusiva a la agencia de noticias Reuters, concluye que no hay evidencia suficiente de que el gobierno de Miguel Díaz-Canel esté al borde de caer, aunque no aclara si tomó en cuenta las presiones de Washington tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.

Tres fuentes con acceso a los documentos confidenciales señalaron que los analistas de la CIA consideran que los principales sectores de la economía cubana —como la agricultura, el turismo y la energía— se encuentran en estado crítico, afectados por apagones de hasta 20 horas diarias fuera de La Habana, la pérdida del petróleo venezolano y el impacto del embargo.

“Cuba enfrenta una situación muy difícil, pero la CIA no llega a la conclusión de que el régimen esté próximo a colapsar”, afirmaron las fuentes citadas por los periodistas Gram Slattery, Humeyra Pamuk y Jonathan Landay.

El informe destaca que la caída del suministro petrolero desde Venezuela —su principal aliado energético durante dos décadas— ha agravado la crisis estructural del país.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, la administración interina de Delcy Rodríguez en Caracas redirigió casi todo el petróleo venezolano hacia Estados Unidos, dejando a Cuba sin su fuente esencial de combustible.

“Incluso cuando el petróleo venezolano fluía, la situación energética de Cuba era grave. Sin ese suministro, el impacto será devastador”, advirtió un analista consultado por Reuters.

El presidente Donald Trump ha sostenido públicamente que la falta de petróleo provocará el colapso del régimen.

“Cuba parece lista para caer. Ya no tienen ingresos, dependían del petróleo venezolano”, dijo el mandatario a periodistas a bordo del Air Force One.

El informe de inteligencia también señala una crisis demográfica sin precedentes. Dos funcionarios estadounidenses indicaron que la población de Cuba habría caído por debajo de los nueve millones de habitantes, tras años de migración masiva de jóvenes.

Esta “fuga generacional”, según el documento, reduce la presión social por el cambio político, al vaciar de energía y liderazgo a los sectores que tradicionalmente encabezan las protestas.

“Cuando una población pasa hambre, su prioridad es sobrevivir. Pero también puede llegar un punto en que la desesperación supere el miedo”, explicó Richard Feinberg, exasesor de seguridad nacional y profesor de la Universidad de California en San Diego.

Los informes de la CIA comparan la situación actual con el “Período Especial” de los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, aunque advierten que la infraestructura eléctrica y productiva está en peores condiciones que entonces.

El presidente Miguel Díaz-Canel, que asumió el poder en 2021, es descrito como un dirigente sin legitimidad popular ni carisma, dependiente del control militar y de la represión para sostener su gobierno.

Pese al colapso económico, los analistas estadounidenses no ven signos claros de fractura dentro del Partido Comunista de Cuba (PCC) ni en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo que refuerza la percepción de estabilidad represiva en medio del caos.

El colapso de Venezuela como proveedor energético y financiero ha dejado a Cuba aislada y vulnerable. Sin el respaldo del chavismo ni la influencia económica de Rusia, La Habana enfrenta su mayor crisis en más de tres décadas.

Mientras tanto, Washington mantiene una política de “presión máxima” sobre el régimen, con sanciones reforzadas y apoyo abierto a la oposición cubana y a los exiliados.

Analistas consultados por Reuters consideran que el desenlace político de la isla dependerá de la capacidad del régimen para resistir el hambre y la desafección social, sin perder el control sobre las fuerzas armadas y el aparato de seguridad.