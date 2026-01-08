Trump exige a Delcy Rodríguez expulsar a militares de Cuba, Rusia, Irán y China de Venezuela

Trump exige a Delcy Rodríguez expulsar a militares de Cuba, Rusia, Irán y China de Venezuela

Jueves, 8 Enero, 2026 - 15:38

Delcy Rodriguez © X
Delcy Rodriguez Foto © X

Vídeos relacionados:

Estados Unidos está presionando al gobierno interino de Venezuela para que expulse a asesores oficiales y personal de seguridad vinculados a China, Cuba, Irán y Rusia, como parte de las exigencias de la administración del presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro.

Un reporte del The New York Times indica que el secretario de Estado Marco Rubio expuso estas demandas a Rodríguez, durante una reunión clasificada celebrada el lunes con altos líderes del Congreso en el Capitolio.

De acuerdo con fuentes vinculadas al asunto, Washington busca la expulsión de espías y personal militar de los cuatro países aliados del chavismo, aunque algunos diplomáticos podrían permanecer en Venezuela.

Las autoridades estadounidenses consideran que la presencia de estos asesores representa una amenaza para la seguridad regional y para los intereses de Estados Unidos en el país sudamericano, donde 32 militares cubanos murieron durante la captura de Maduro.

Durante esa operación, comandos de la Fuerza Delta se enfrentaron a fuerzas de seguridad cubanas que protegían al mandatario en un complejo militar de Caracas. 

De acuerdo con estas versiones, Maduro habría recurrido a fuerzas cubanas como escolta personal en lugar de confiar en las fuerzas armadas venezolanas, a las que consideraba menos leales.

Lo más leído hoy:

Además de la expulsión de asesores extranjeros, Rubio habría transmitido a Rodríguez el interés de Washington en que Venezuela reabra el comercio petrolero con Estados Unidos, una exigencia que el propio Trump ha planteado públicamente.

Desde su asunción como presidenta interina, Rodríguez ha intentado defender la soberanía venezolana, al tiempo que mantiene un tono conciliador hacia Washington.

Analistas señalan que enfrenta un delicado equilibrio: preservar su futuro político sin antagonizar a Estados Unidos, en un contexto marcado por la presencia de la armada estadounidense frente a las costas venezolanas y las advertencias directas de Trump.

Ver más
COMENTAR

Archivado en:

Cubanos en Venezuela
Internacionales
Estados Unidos
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Nicolás Maduro
Venezuela
Rusia
Irán
China
Marco Rubio
Caracas
Chavismo
Militares cubanos
Relaciones Cuba - Venezuela
Administración Trump
Ataque EE.UU. a Venezuela
Noticias en 2026
Noticias en Enero del 2026
Noticias del Jueves, 08 de Enero del 2026

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada