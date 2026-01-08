Trump exige a Delcy Rodríguez expulsar a militares de Cuba, Rusia, Irán y China de Venezuela

Vídeos relacionados:

Estados Unidos está presionando al gobierno interino de Venezuela para que expulse a asesores oficiales y personal de seguridad vinculados a China, Cuba, Irán y Rusia, como parte de las exigencias de la administración del presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro.

Un reporte del The New York Times indica que el secretario de Estado Marco Rubio expuso estas demandas a Rodríguez, durante una reunión clasificada celebrada el lunes con altos líderes del Congreso en el Capitolio.

De acuerdo con fuentes vinculadas al asunto, Washington busca la expulsión de espías y personal militar de los cuatro países aliados del chavismo, aunque algunos diplomáticos podrían permanecer en Venezuela.

Las autoridades estadounidenses consideran que la presencia de estos asesores representa una amenaza para la seguridad regional y para los intereses de Estados Unidos en el país sudamericano, donde 32 militares cubanos murieron durante la captura de Maduro.

Durante esa operación, comandos de la Fuerza Delta se enfrentaron a fuerzas de seguridad cubanas que protegían al mandatario en un complejo militar de Caracas.

De acuerdo con estas versiones, Maduro habría recurrido a fuerzas cubanas como escolta personal en lugar de confiar en las fuerzas armadas venezolanas, a las que consideraba menos leales.

Además de la expulsión de asesores extranjeros, Rubio habría transmitido a Rodríguez el interés de Washington en que Venezuela reabra el comercio petrolero con Estados Unidos, una exigencia que el propio Trump ha planteado públicamente.

Desde su asunción como presidenta interina, Rodríguez ha intentado defender la soberanía venezolana, al tiempo que mantiene un tono conciliador hacia Washington.

Analistas señalan que enfrenta un delicado equilibrio: preservar su futuro político sin antagonizar a Estados Unidos, en un contexto marcado por la presencia de la armada estadounidense frente a las costas venezolanas y las advertencias directas de Trump.