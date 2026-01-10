Carlos Giménez: "Ya que Venezuela se está desmoronando, estamos puestos para Cuba"

Vídeos relacionados:

Ver más

El congresista republicano por Florida Carlos Giménez afirmó que la situación actual de Venezuela abre una oportunidad directa para impulsar el fin del régimen cubano, al asegurar en su cuenta de X: "Ya que Venezuela se está desmoronando, estamos puestos para Cuba. El plan va viento en popa".

En el mismo mensaje, citó una frase atribuida a José Martí -"Todo al fuego. Hasta el arte. Para alimentar la hoguera"- y añadió que "hay que aprovechar todo este movimiento para propiciar el fin del régimen".

La declaración se difundió en un contexto de alta tensión política regional, marcado por la reciente operación de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcoterrorismo.

Horas antes, replicó una publicación de la cuenta OSINTdefender que mostraba el movimiento de un avión Ilyushin Il-96-300 de Cubana de Aviación frente a la costa venezolana, aparentemente a la espera de autorización para aterrizar en Caracas antes de regresar a la Isla.

"Déjenme ser claro: ¡los días del régimen cubano de colonizar Venezuela y oprimir a su pueblo han terminado!", escribió el político cubanoamericano, reforzando su tesis de que la influencia de La Habana en Caracas está en fase terminal.

Giménez, considerado una de las voces más firmes del ala conservadora del Congreso estadounidense en asuntos hemisféricos, ha sostenido muchas veces que los regímenes autoritarios de América Latina como el cubano deben ser confrontados como parte central de la política exterior de Washington.

Lo más leído hoy:

La detención de Maduro generó una ola de reacciones en el Congreso estadounidense, particularmente entre legisladores cubanoamericanos, quienes celebraron públicamente el hecho y vaticinan un punto de inflexión para gobiernos aliados en la región.

El pasado sábado 3, varios legisladores de Florida reaccionaron con euforia a la noticia del asalto militar estadounidense contra el régimen venezolano.

Entre ellos, el propio Giménez escribió: "Ha caído Maduro, Díaz-Canel y Ortega son los próximos. Nos veremos en una Venezuela libre. ¡Nuestro hemisferio será el hemisferio de la libertad!".

En la misma línea, el congresista Mario Díaz-Balart calificó la operación militar como "un ejemplo de liderazgo decisivo" y afirmó que la acción ordenada por el presidente Trump respondió a una "amenaza sin precedentes" contra la seguridad nacional de Estados Unidos.

Según Díaz-Balart, el régimen de Maduro habría enviado drogas, secuestrado ciudadanos y colaborado con actores considerados enemigos de Washington, entre ellos Irán, China, Rusia, Cuba, Hezbollah y Hamas.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar también celebró lo que describió como el fin del "narco-terror impuesto por el régimen de Maduro" y elogió el liderazgo del presidente Trump y del secretario de Estado Marco Rubio.

En su mensaje, llamó a que los "legítimos líderes de Venezuela" restauren la libertad y reconstruyan el país, y aseguró que un "nuevo grito de libertad resuena en todo el hemisferio".

En ese clima de reconfiguración política regional, las palabras de Giménez refuerzan la narrativa de que el derrumbe del chavismo podría marcar el inicio de un ciclo de presiones más intensas contra otros regímenes aliados, con Cuba como uno de los principales focos de atención.