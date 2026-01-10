Raúl Castro guarda silencio tras la captura de Maduro, que pone al régimen cubano contra la pared

Vídeos relacionados:

Desde que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Raúl Castro, el veterano comandante de 94 años que sigue moviendo los hilos del poder en Cuba, no ha tenido ninguna aparición pública ni pronunciamiento oficial, un hecho destacable en un momento en el que la supervivencia del régimen cubano parece cada vez más en duda.

En momentos de gran tensión política y geopolítica, cuando los líderes regionales reaccionan de forma vehemente a la caída del chavismo y las consecuencias que esto tiene para La Habana, Raúl se ha mantenido en un silencio absoluto.

No ha hecho declaraciones, dado discursos, ni emitido comunicados, y tampoco ha sido visto en actos oficiales relacionados con la crisis actual.

Su ausencia pública resulta especialmente llamativa dado el rol que sigue desempeñando tras bambalinas, controlando factores clave de poder como el conglomerado económico-militar GAESA y ejerciendo influencia sobre Miguel Díaz-Canel.

El único gesto que lo menciona indirectamente desde el Gobierno cubano fue un tuit oficial de la Cancillería publicado el viernes pasado con una cita de un discurso suyo en la III Cumbre de la CELAC: "No nos dejaremos provocar, pero tampoco aceptaremos ninguna pretensión de aconsejar ni presionar en materia de nuestros asuntos internos".

Pero eso no es una comunicación directa ni actual del propio Raúl, sino solo la reutilización de palabras suyas de un contexto anterior a los actuales acontecimientos.

Su ausencia fue notable durante un acto que el régimen organizó para mostrar apoyo a Maduro inmediatamente después de su captura: la movilización en la Tribuna Antimperialista José Martí en La Habana, programada para condenar lo que el Gobierno calificó de "agresión militar imperialista de Estados Unidos contra Venezuela".

El acto contó con la presencia de Díaz-Canel y la plana mayor del Partido Comunista, pero no con la suya.

La última vez que Raúl Castro apareció en un acto público fue en diciembre pasado, durante la sesión final del sexto período ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En esa ocasión, fue presentado nuevamente como "líder al frente de la Revolución cubana", asistiendo al plenario junto a Díaz-Canel y siendo ovacionado por los diputados.

La escena reforzó la percepción de que, pese a haberse retirado formalmente de los cargos en 2021, conserva un peso simbólico y político en el aparato estatal.

Sin embargo, desde entonces -y sobre todo tras la captura de Maduro, un aliado histórico de La Habana que proveía a Cuba de recursos vitales como petróleo subsidiado- no ha habido señales visibles suyas en ningún frente público ni político.

Este silencio coincide con un momento crítico en el que el Gobierno de Díaz-Canel enfrenta una profunda crisis económica y social, ahora agravada por el colapso de su principal socio regional.

La ausencia de Raúl también ha generado especulaciones externas y en redes sociales, donde muchos interpretan su silencio como una señal de fragilidad del liderazgo cubano y una posible evasiva de un posicionamiento en un momento de crisis estructural.

Que el "hombre fuerte" del régimen no haya pronunciado una sola palabra, no haya aparecido en actos públicos y ni siquiera haya sido exhibido simbólicamente -como suele hacerse cuando el poder se siente amenazado- revela un patrón atípico.

En crisis anteriores (muerte de Fidel, protestas del 11J, estallidos migratorios, cambios constitucionales), la imagen de Raúl era utilizada como garantía de continuidad, cohesión y control. Hoy no.

En un clima en el que se advierten consecuencias históricas para el régimen cubano tras la caída del chavismo, su "desaparición" añade más incertidumbre al futuro político de la Isla.