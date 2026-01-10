Trump afirma que Delcy Rodríguez “parece ser una aliada” de EE.UU., mientras Washington coordina el control petrolero en Venezuela

Ver más

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que Delcy Rodríguez, mandataria interina de Venezuela, “parece ser una aliada” de Estados Unidos y que cree que “seguirá siéndolo”, al tiempo que enfatizó que no quiere la presencia de Rusia ni China en el país sudamericano.

Trump se reunió durante la jornada con representantes de grandes compañías petroleras del mundo, como parte de los esfuerzos de la administración republicana para la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, su seguridad y la reducción de precios del crudo para Estados Unidos.

En ese contexto, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el jefe del Ejecutivo estadounidense respondió a una pregunta sobre la posición de Venezuela, bajo la nueva jefatura de Rodríguez.

“En este momento parecen ser un aliado y creo que seguirá siéndolo”, puntualizó al referirse a Rodríguez.

Trump subrayó asimismo que Estados Unidos no desea que Rusia o China estén presentes en Venezuela, en un momento en que Washington asume un papel directo en la gestión de los recursos petroleros del país sudamericano.

El mandatario reforzó la idea de que la administración trabaja estrechamente con las autoridades venezolanas para facilitar inversiones de al menos 100,000 millones de dólares en infraestructura energética y coordinar la venta y refinación de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano, con ingresos bajo supervisión estadounidense.

Trump también aseguró a los ejecutivos petroleros garantías de seguridad para operar en territorio venezolano, destacando el papel de trabajadores venezolanos dados los altos índices de desempleo y su experiencia en el sector.

Este posicionamiento ocurre en un contexto de tensión y realineamiento diplomático tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero y la instalación de Rodríguez como presidenta interina.

Paralelamente, Estados Unidos envió este viernes una delegación a Caracas para evaluar la reapertura de su embajada, tras haber anunciado la cancelación de una segunda ola de ataques militares citando cooperación del gobierno venezolano, incluidos gestos como la liberación de presos políticos.

Pese al mensaje de Trump, desde Caracas Rodríguez ha marcado distancia retórica al describir la incursión estadounidense como una “mancha” en las relaciones bilaterales.

Al mismo tiempo ha asegurado que Venezuela no está subordinada a agentes externos, aunque ha reconocido la apertura a relaciones energéticas “donde todas las partes se beneficien”.

El giro declarativo de Trump hacia la funcionaria venezolana contrasta con meses de confrontación abierta, y refleja el peso que la administración estadounidense otorga al control energético en este nuevo capítulo de interacción con Caracas, en medio de una reconfiguración geopolítica que redefine vínculos, alianzas y prioridades de Estados Unidos en la región.