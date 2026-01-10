Trump abre la puerta al empleo local: Petroleras contratarán principalmente venezolanos

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las compañías energéticas que participen en la reconstrucción y operación del sector petrolero venezolano contratarán principalmente a trabajadores venezolanos, aunque también habrá estadounidenses en el terreno.

“Habrá estadounidenses… pero creo que principalmente usarán trabajadores venezolanos. Tienen muchos trabajadores excelentes y una tasa de desempleo muy alta”, dijo en la Casa Blanca, en reunión con las grandes petroleras de EE.UU. como Exxon, Chevron o ConocoPhillips, y algunas extranjeras como la italiana ENI o la española Repsol.

Trump hizo el comentario al responder qué plan tiene para las empresas y los estadounidenses que trabajarían en Venezuela, luego de haber mencionado que esas compañías contarían con “garantías de seguridad” si ingresan al país.

En su respuesta, agregó que los venezolanos, además de enfrentar alto desempleo, están “muy familiarizados con extraer petróleo del suelo”, lo que —según su planteamiento— hace lógico que sean la principal fuerza laboral.

A la convocatoria de la Casa Blanca asistieron grandes petroleras estadounidenses como Exxon, Chevron y ConocoPhillips, y también compañías extranjeras como la italiana ENI y la española Repsol, para discutir el proyecto de explotar las riquezas petroleras de Venezuela en el marco de la nueva estrategia de Washington.

Trump sostuvo que su administración coordina con “las mayores petroleras del mundo” el control y la reconstrucción del sector energético venezolano con metas que incluyen estabilizar el país y reducir los precios del crudo.

El presidente indicó que el interés empresarial era tan alto que “el salón de baile no alcanza” y que más de una decena de compañías buscaban participar; además, afirmó que las empresas que no pudieron ser recibidas se reunirían en los próximos días con el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum.

El plan incluye que Estados Unidos supervise la producción y comercialización del crudo, y que los ingresos sean administrados bajo supervisión estadounidense “en beneficio del pueblo venezolano”.

Durante el encuentro se abordaron también la seguridad regional, el combate al narcotráfico y la reducción de los precios del petróleo para los consumidores estadounidenses.

El anuncio se produce en un contexto de redefinición profunda de la política estadounidense hacia Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa el 3 de enero, durante una operación militar estadounidense en Caracas.

En entrevistas recientes, el presidente aseguró que al menos 14 grandes compañías energéticas invertirán un mínimo de 100,000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera venezolana, deteriorada tras años de sanciones, mala gestión y subinversión.