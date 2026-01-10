“Eso ya no existe”: Marco Rubio sobre los donantes que sostuvieron a Cuba por décadas

Ver más

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes en la Casa Blanca que Cuba se sostuvo durante décadas gracias a “donantes” externos —primero la Unión Soviética y, más recientemente, Venezuela—, pero subrayó que “eso ya se ha acabado”.

En su diagnóstico, la dirigencia cubana priorizó el control político sobre una economía funcional y ahora enfrenta un escenario sin ese respaldo.

"Se han salido con la suya durante más de 60 años porque han tenido donantes, la Unión Soviética y, más recientemente, Venezuela, pero eso ya se ha acabado", dijo Rubio.

Rubio sostuvo que el problema fundamental de Cuba es que está dirigida por “personas incompetentes” que “no saben cómo es una economía, y mucho menos una que funcione”, y que el régimen se ha mantenido porque recibió apoyo externo durante “más de 60 años”.

Pero, insistió, esos subsidios ya no existen, lo que coloca a los que controlan Cuba ante una disyuntiva: “tener un país real, con una economía real, donde su pueblo pueda prosperar”, o “continuar con su dictadura fallida”.

En la misma comparecencia, Rubio advirtió que si el gobierno cubano insiste en “seguir con su dictadura” —a la que también calificó de “falsa” en ese intercambio— el resultado sería un “colapso sistémico y social”.

Aclaró que Estados Unidos no busca “desestabilizar” Cuba, pero atribuyó una eventual desestabilización a la negativa del régimen a permitir “libertad económica o política” para su población.

Las declaraciones de Rubio llegaron después de que el presidente Donald Trump afirmara que Cuba está “en mal estado”, que dependía de Venezuela “para el petróleo y el dinero” y que ahora “no van a recibir ningún dinero”, en el contexto regional descrito tras la intervención en Venezuela.

En paralelo al mensaje político, análisis recientes han resaltado el impacto económico de la reducción del respaldo venezolano sobre la isla: la economía cubana está severamente tensionada y señala que el declive del apoyo de Venezuela agrava apagones y escasez, aunque sin concluir de forma definitiva si eso derivará en un colapso del gobierno.

Rubio también mencionó el rol potencial de la diáspora: dijo que en Estados Unidos hay “muchas personas” que quieren volver a Cuba y ayudar, y citó a emigrados que salieron “sin nada” y prosperaron, como un activo que —según él— Cuba tiene y “muchos otros lugares no tienen”.

Donald Trump prometió que su administración buscará formas de apoyar a los cubanos que residen en Estados Unidos y que sufrieron bajo el régimen de Castro.

Trump abordó la situación política y económica de Cuba y su histórica dependencia de Venezuela, y reiteró su intención de ayudar directamente a los cubanos que viven en Estados Unidos y a las comunidades de exiliados que han denunciado persecución y violaciones de derechos humanos en la isla durante décadas.

Aunque no brindó detalles específicos de programas o políticas concretas de apoyo, su declaración marcó un tono de respaldo hacia la diáspora cubana y su sufrimiento bajo el régimen de Castro.