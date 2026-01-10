María Corina Machado afirma que Venezuela vive una etapa indetenible hacia la libertad

Vídeos relacionados:
La lideresa opositora María Corina Machado afirmó que Venezuela ha entrado en un proceso irreversible de transición hacia la democracia, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante la operación militar ejecutada por tropas estadounidenses el 3 de enero.
Asimismo, sostuvo que el objetivo central debe ser que ese tránsito ocurra de la forma “más ordenada y pacífica posible”.
En una entrevista concedida al portal de noticias Infobae, Machado describió el momento actual como el inicio del desmantelamiento de “toda una estructura de terror y de crimen” que gobernó Venezuela durante más de dos décadas.
Machado afirmó que el primer paso indispensable de la transición es la liberación inmediata de todos los presos políticos y el cese de la represión.
En ese sentido, señaló que Estados Unidos instruyó a Delcy Rodríguez, al frente del gobierno interino, a que sea el propio régimen el que comience a desmontar ciertas estructuras internas.
Según la dirigente, esa fase es necesariamente transitoria y no sostenible en el tiempo, porque carece del respaldo del pueblo venezolano.
La dirigente opositora elogió de forma reiterada al presidente estadounidense Donald Trump, a quien agradeció por su “visión, coraje y decisión” para impulsar el proceso que condujo a la captura de Maduro.
Dijo que la actuación de Washington no solo beneficia a Venezuela, sino también a Estados Unidos y al hemisferio, al contribuir al desmantelamiento de una red de narcoterrorismo con impacto regional.
Machado sostuvo que la justicia internacional debe estar al servicio de los pueblos y no de los tiranos.
En sus declaraciones, la Premio Nóbel de la Paz 2025 afirmó que tanto ella como Edmundo González Urrutia están en condiciones de asumir el poder y que la oposición cuenta con equipos preparados para atender la emergencia multidimensional del país, que abarca colapsos en servicios públicos, salud, educación, seguridad y una inflación superior al 500 %.
Aseguró que el proyecto va más allá de una reforma y apunta a reconstruir el Estado para ponerlo al servicio del ciudadano.
Machado subrayó que la recuperación de Venezuela requerirá un fuerte respaldo internacional, especialmente de Estados Unidos, pero también de países de la región.
Indicó que la transición democrática permitirá desmontar el “hub del crimen organizado” y convertir al país en un polo de prosperidad, inversión y democracia. Reiteró que este proceso, una vez iniciado, no tiene marcha atrás.
Finalmente, afirmó que su intención es regresar a Venezuela “lo antes posible” y dijo confiar en que pronto podrá reencontrarse con los ciudadanos en una Venezuela libre.
Describió la lucha contra el chavismo como una lucha espiritual y existencial, y aseguró que lo que durante años se presentó como imposible hoy se ha convertido en una realidad en marcha.
Las declaraciones de Machado se producen en medio de un visible enfriamiento de su relación con Trump, luego de que el presidente estadounidense retirara su respaldo político tras la decisión de la opositora de aceptar el Premio Nobel de la Paz 2025.
Según reveló The Washington Post, Trump consideró ese gesto un “pecado imperdonable”, al interpretar que el galardón debía haber sido rechazado o explícitamente atribuido a su figura, lo que habría inclinado a Washington a apartarla del centro de la transición y a explorar una salida negociada con sectores del propio chavismo.
En los días posteriores a la captura de Maduro, Trump y su entorno comenzaron a cuestionar públicamente la viabilidad de Machado como lideresa de una etapa de transición.
El mandatario afirmó que la opositora “no tiene el apoyo ni el respeto suficiente dentro del país”, una valoración que sorprendió a su equipo político y contrastó con los elogios más matizados del secretario de Estado Marco Rubio, quien la calificó como “fantástica”, pero subrayó que está fuera de Venezuela y que la “realidad inmediata” obliga a tomar decisiones a corto plazo.
Este giro estratégico se inscribe además en una redefinición más amplia de la política estadounidense hacia Venezuela, en la que Washington parece priorizar el control del proceso -incluida la interlocución con Delcy Rodríguez como figura de transición- por encima del protagonismo de la oposición tradicional.
En ese nuevo tablero, la negociación con el chavismo y la gestión directa de los intereses energéticos y de seguridad han desplazado el discurso previo de apoyo cerrado a una alternativa opositora encabezada por Machado.
