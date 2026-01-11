Carlos Giménez celebra el momento cubanoamericano: “Estamos tomando el control”

Vídeos relacionados:

Ver más

El congresista Carlos Giménez celebró los logros recientes de cubanoamericano en EE. UU.

“¡Los cubanoamericanos Estamos tomando el control y estamos orgullosos!”, dijo Giménez en X.

X

Giménez enumeró algunos de estos logros, como que el éxito en el Futbol Universitario de “la Universidad de Miami liderada por el mejor del país: el entrenador cubanoamericano Mario Cristóbal”.

También, el Trofeo Heisman otorgado recientemente a el mariscal de campo estrella cubano-estadounidense Fernando Mendoza.

“¡El Secretario de Estado Marco Rubio domina el escenario mundial! ¡El presidente Trump apoya a nuestra comunidad más que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos!”, añadió el congresista.

Lo más leído hoy:

“¡Somos incansables porque nuestras familias nos lo inculcaron! ¡El fracaso NO es una opción! ¡Seguimos!”, concluyó.

Este domingo el presidente estadounidense Donald Trump reeditó en su red social un mensaje de un usuario que fantaseaba con ver a Marco Rubio como “presidente de Cuba” tras un eventual colapso del régimen, acompañándolo con la frase: “¡Me suena bien!”.

Ese simple gesto, en medio de la escalada contra La Habana después de la captura de Maduro y del anuncio de que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”, disparó las especulaciones en redes y foros del exilio sobre una eventual transición tutelada desde Washington en la que Rubio jugaría un rol central.