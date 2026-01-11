Carlos Giménez celebra el momento cubanoamericano: “Estamos tomando el control”

Vídeos relacionados:
El congresista Carlos Giménez celebró los logros recientes de cubanoamericano en EE. UU.
“¡Los cubanoamericanos Estamos tomando el control y estamos orgullosos!”, dijo Giménez en X.
Giménez enumeró algunos de estos logros, como que el éxito en el Futbol Universitario de “la Universidad de Miami liderada por el mejor del país: el entrenador cubanoamericano Mario Cristóbal”.
También, el Trofeo Heisman otorgado recientemente a el mariscal de campo estrella cubano-estadounidense Fernando Mendoza.
“¡El Secretario de Estado Marco Rubio domina el escenario mundial! ¡El presidente Trump apoya a nuestra comunidad más que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos!”, añadió el congresista.
“¡Somos incansables porque nuestras familias nos lo inculcaron! ¡El fracaso NO es una opción! ¡Seguimos!”, concluyó.
Este domingo el presidente estadounidense Donald Trump reeditó en su red social un mensaje de un usuario que fantaseaba con ver a Marco Rubio como “presidente de Cuba” tras un eventual colapso del régimen, acompañándolo con la frase: “¡Me suena bien!”.
Ese simple gesto, en medio de la escalada contra La Habana después de la captura de Maduro y del anuncio de que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”, disparó las especulaciones en redes y foros del exilio sobre una eventual transición tutelada desde Washington en la que Rubio jugaría un rol central.
Preguntas Frecuentes sobre el Papel de los Cubanoamericanos en la Política de EE. UU. y la Situación en Cuba y Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Carlos Giménez afirma que los cubanoamericanos "están tomando el control" en EE. UU.?
Carlos Giménez celebra los logros recientes de los cubanoamericanos en roles clave de EE. UU., como el éxito en el fútbol universitario con Mario Cristóbal y el liderazgo de Marco Rubio como Secretario de Estado. Giménez destaca que los cubanoamericanos están alcanzando posiciones de influencia y éxito en el país.
¿Qué implicaciones tiene la captura de Nicolás Maduro para el régimen cubano?
La captura de Nicolás Maduro ha sido vista como un punto de inflexión en la política regional. Se especula que podría debilitar la influencia histórica de Cuba en Venezuela, dado el apoyo económico y militar que Caracas ha brindado a La Habana. Políticos como Carlos Giménez sugieren que esto podría abrir oportunidades para presionar al régimen cubano.
¿Cuál es la postura de Carlos Giménez sobre el régimen cubano?
Carlos Giménez ha sido un crítico constante del régimen cubano, calificándolo de opresivo y apoyando medidas para debilitar su influencia. Ve la situación en Venezuela como una oportunidad para impulsar el fin del régimen cubano y ha declarado abiertamente que el dictador cubano podría ser el próximo en enfrentar presiones internacionales.
¿Cómo ven los congresistas cubanoamericanos la caída de Maduro?
Los congresistas cubanoamericanos han celebrado la captura de Nicolás Maduro como un hecho histórico y un triunfo contra el narcoterrorismo. Consideran que este evento podría ser un catalizador para cambios en otros regímenes autoritarios de la región, incluyendo el cubano.
