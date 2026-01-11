Johana Tablada arremete contra Marco Rubio tras mensaje de Trump: “Cobarde y mentiroso”

Ver más

La funcionaria del ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Johana Tablada de la Torre arremetió este domingo contra el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio tras el mensaje de Trump al régimen cubano.

“Marco Rubio, el cobarde y mentiroso matón a distancia secretario de Estado, asesor de inseguridad nacional, jefe de los fondos de la USAID para operaciones de intervención y desinformación logró que Trump nos dedique su amenaza y ultimátum de domingo”, dijo Tablada, posteando unas capturas de pantalla del mensaje de Trump.

Un poco, antes la embajadora en México y subdirectora para América del Norte del MINREX, había respondido en Facebook al mensaje de Trump con las consignas habituales del régimen.

“Al leer la amenaza dominical a Cuba del jefe del cartel de matones de Estados Unidos, toca: ¡Patria o Muerte, Venceremos!”, dijo.

Tablada respondió al ultimátum al régimen cubano difundido por Trump este domingo.

“Cuba vivió durante muchos años gracias a las grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO procedentes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!”, dijo.

Y agregó: “La mayoría de esos cubanos han MUERTO en el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección frente a los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años. Venezuela cuenta ahora con los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerla, y la protegeremos”.

“NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, ¡NADA! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DJT”, concluyó.