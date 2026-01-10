Análisis profundo: Ejército venezolano vs. ejército cubano y posibilidades de operación similar a Venezuela en Cuba

Vídeos relacionados:

Introducción

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó la Operación "Absolute Resolve", un ataque relámpago sobre Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro en menos de tres horas. Este evento histórico expuso la brecha abismal entre el inventario militar "en papel" y las capacidades reales de combate de una fuerza armada degradada. Para Cuba, que observó atentamente el colapso venezolano y que además perdió 32 de sus oficiales de inteligencia desplegados en Caracas, la pregunta es inevitable: ¿Cómo transcurriría en Cuba una acción similar?

Este análisis compara exhaustivamente las capacidades militares de Venezuela (antes del 3 de enero) y Cuba (enero 2026), evaluando defensas antiaéreas, aviación, blindados, fuerzas terrestres y, crucialmente, las diferencias geográficas y estructurales que determinarían el resultado de una hipotética operación estadounidense contra La Habana.

PARTE I: EL EJÉRCITO VENEZOLANO ANTES DEL 3 DE ENERO 2026

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantenía algo más de 123.000 efectivos activos: 63.000 en el Ejército, 25.500 en la Marina, 11.500 en la Aviación y 23.000 en la Guardia Nacional. En papel, parecía una fuerza regional relevante. Sin embargo, el problema central no era el número, sino la politización extrema, corrupción, desprofesionalización de mandos medios y baja moral en unidades regulares, más enfocadas al control interno y negocios ilícitos (minería, narcotráfico) que a guerra convencional.

Defensa Antiaérea: La Ilusión del IADS Moderno

Buk-M2E en Venezuela

Venezuela había invertido miles de millones en sistemas rusos, chinos e iraníes desde la era Chávez, creando sobre el mapa una de las redes de defensa aérea integrada (IADS) más densas de Latinoamérica:

Sistemas de largo alcance:

S-300VM (SA-23 "Gladiator/Giant") : 1-2 divisiones (2 baterías), con misiles 9M82M/9M83M (alcance ~130 km contra aeronaves, hasta 200 km contra misiles balísticos), desplegados en la Base Aérea Capitán Manuel Ríos (estado Guárico) para proteger Caracas

: 1-2 divisiones (2 baterías), con misiles 9M82M/9M83M (alcance ~130 km contra aeronaves, hasta 200 km contra misiles balísticos), desplegados en la Base Aérea Capitán Manuel Ríos (estado Guárico) para proteger Caracas Buk-M2E (SA-17 "Grizzly"): Aproximadamente 12 lanzadores (varias baterías) de medio alcance (30-45 km), sobre chasis MZKT-6921 6x6, altamente móviles

Sistemas de corto alcance:

Pantsir-S1 : Sistemas punto-defensa (20 km) con cañones y misiles, desplegados para proteger sitios S-300VM

: Sistemas punto-defensa (20 km) con cañones y misiles, desplegados para proteger sitios S-300VM S-125 Pechora-2M : Al menos 6 sitios, tecnología años 1960s modernizada

: Al menos 6 sitios, tecnología años 1960s modernizada MANPADS Igla: Cientos de unidades portátiles

55Zh6M "Nebo-SV" (UHF largo alcance)

(UHF largo alcance) 64N6E Gamma-DE (3D medio alcance, integrado con S-300VM)

(3D medio alcance, integrado con S-300VM) 1L119 "Kasta-2E2" (cobertura baja cota)

(cobertura baja cota) JY-27A y JYL-1 (radares chinos, promocionados como "cazadores de stealth")

Diversos análisis previos al ataque advertían que menos del 50% de los sistemas estaban realmente operativos. La red de radares chinos tenía más del 60% de sus equipos fuera de servicio por falta de repuestos y soporte técnico. La canibalización de equipos era común, el entrenamiento esporádico, y la dependencia de Rusia, China e Irán para repuestos y municiones dejaba a la FANB en condición crítica.

Venezuela tenía en inventario:

21 Su-30MK2 Flanker (multirrol, origen ruso)

Flanker (multirrol, origen ruso) ~10 F-16 residuales (adquiridos en los 80s, sin repuestos estadounidenses desde 2006)

residuales (adquiridos en los 80s, sin repuestos estadounidenses desde 2006) Helicópteros de ataque Mi-35, transporte Mi-17

Readiness: Se estimaba que menos de la mitad podía volar efectivamente por escasez de combustible, repuestos y horas de vuelo limitadas.

Blindados y Fuerzas Terrestres

El Ejército venezolano contaba con:

~180 tanques principales : 92 T-72B1V (modernizados rusos), 81 AMX-30 (franceses, obsoletos)

: 92 T-72B1V (modernizados rusos), 81 AMX-30 (franceses, obsoletos) 123 BMP-3 (vehículos de combate de infantería), BTR-80A (transportes blindados)

(vehículos de combate de infantería), (transportes blindados) Artillería: MLRS Smerch y Grad (cohetes múltiples), M-46 autopropulsados

Estado: Bajo entrenamiento, combustible escaso, moral irregular. La mayoría de las unidades apenas podía operar más allá del nivel de batallón.

Marina

La Armada venezolana era limitada: 1 fragata Mariscal Sucre, 1 submarino Type-209, patrulleros y lanchas rápidas. Sin capacidad real de proyección o defensa aérea hasta recientemente.

El 3 de Enero: Colapso en Tres Horas

H-hora -60 min: Guerra cibernética y electrónica

Ciberataque corta energía eléctrica en amplias zonas de Caracas, dejando sin comando y control la red IADS

Aviones EA-18G Growler (guerra electrónica) jamean radares venezolanos, forzándolos a aumentar potencia y revelar posiciones

H-hora -30 min: SEAD (Supresión de Defensas Aéreas Enemigas)

Buk-M2E destruido

F-35C y F-22 disparan AGM-88 HARM (misiles antirradiación) contra emisores SAM que intentan rastrear aeronaves estadounidenses

y disparan (misiles antirradiación) contra emisores SAM que intentan rastrear aeronaves estadounidenses Al menos dos sistemas Buk-M2E son destruidos en tierra (Base La Carlota, Higuerote) sin disparar un solo misil

son destruidos en tierra (Base La Carlota, Higuerote) Los radares 9S32ME del S-300VM son cegados por jamming, incapaces de guiar misiles

son cegados por jamming, incapaces de guiar misiles Los radares chinos JY-27A y los Pantsir-S1 nunca detectan los helicópteros de asalto en vuelo nocturno bajo

H-hora: Asalto helitransportado

~150 aeronaves estadounidenses participan (desde 20 bases en el Caribe, Florida y Trinidad y Tobago)

participan (desde 20 bases en el Caribe, Florida y Trinidad y Tobago) Helicópteros MH-47 Chinook y MH-60 Black Hawk del 160th SOAR penetran hasta Miraflores (Caracas) con operadores Delta Force

y del penetran hasta Miraflores (Caracas) con operadores Asalto directo al Fuerte Tiuna (complejo militar fortificado donde residía Maduro)

Captura de Maduro tras resistencia limitada

H+180 min: Extracción completa

Helicópteros con Maduro a bordo retornan a USS Iwo Jima, luego traslado a EEUU

Bajas y Lecciones

75-100 muertos ( 32 oficiales cubanos , 23+ venezolanos, 2+ civiles confirmados)

( , 23+ venezolanos, 2+ civiles confirmados) La FANB no pudo ofrecer resistencia sostenida: defensas aéreas cegadas, aviación en tierra, comunicaciones cortadas

La distancia entre inventario y capacidad real quedó expuesta ante el mundo

PARTE II: LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE CUBA

Tamaño y Estructura

Las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) mantienen:

50.000-76.000 activos : Ejército 35.000, Marina 5.000, Aviación/Defensa Aérea 10.000

: Ejército 35.000, Marina 5.000, Aviación/Defensa Aérea 10.000 39.000 reservas

90.000 paramilitares (Milicias de Tropas Territoriales, Defensa Civil)

La doctrina oficial es la "Guerra de Todo el Pueblo": movilización total, resistencia territorial asimétrica, guerra de guerrillas urbana y rural. Sin embargo, esta doctrina requiere recursos (municiones, combustible, alimentos, electricidad) que Cuba simplemente no tiene en 2026.

"Milicianos" cubanos entrenan con escopetas de aire comprimido

Defensa Antiaérea: Obsoleta Incluso Tras Modernización

La base de la defensa aerea cubana: Misiles de 1960 modernizados

Inventario:

144 lanzadores S-125 Pechora-2BM : Modernizados en mayo de 2025 con ayuda bielorrusa , montados en chasis T-55 para movilidad, con electrónica actualizada

: , montados en chasis T-55 para movilidad, con electrónica actualizada S-75 residuales (años 1950s)

(años 1950s) MANPADS Igla

Sin sistemas de largo alcance como S-300 o S-400

como S-300 o S-400 Sin red IADS integrada comparable a la venezolana

Evaluación técnica crítica:

El S-125, incluso en su versión modernizada Pechora-2BM, es un sistema de los años 1950s diseñado originalmente para interceptar bombarderos subsónicos de baja cota. Su alcance máximo es de 18 km en altitud y 25 km en distancia. Contra aeronaves stealth de quinta generación (F-35, F-22) equipadas con guerra electrónica avanzada, es "efectivamente inútil", según análisis posteriores al fracaso venezolano.

El S-125 logró su mayor éxito en 1999, cuando una batería yugoslava derribó un F-117 Nighthawk estadounidense. Sin embargo, esa victoria dependió de tácticas excepcionales (encendido momentáneo de radar, aprovechamiento de puertas de bomba abiertas) que no son replicables contra aviones modernos operando con AWACS, jamming intensivo y misiles antirradiación.

Aviación Cubana: Colección de Museo

Los MIG-21 son aviones de 1958

Inventario (sobre el papel):

18 MiG-29 (multirrol de cuarta generación, origen soviético/ruso)

(multirrol de cuarta generación, origen soviético/ruso) 17 MiG-23 (interceptor de tercera generación, años 1970s)

(interceptor de tercera generación, años 1970s) 24 MiG-21 (interceptor de segunda generación, años 1960s)

(interceptor de segunda generación, años 1960s) ~12 helicópteros Mi-17/24/35 (transporte/ataque)

Estado Real:

Un análisis especializado reciente afirma que los MiG-29 cubanos están "actualmente fuera de operación". Sin repuestos rusos, combustible limitado y mantenimiento precario, la Fuerza Aérea es decorativa. Los MiG-23 y MiG-21 son totalmente obsoletos frente a cazas de quinta generación. Analistas militares asumen que ni despegarían, o serían derribados en segundos.

Blindados: T-55, T-62 y BMP-1 (Tecnología de 1960s)

T-55 del ejercito cubano, nacido en los años 50

Inventario:

~500 tanques principales : T-54/55, T-62 (soviéticos, años 1950s-1960s)

: T-54/55, T-62 (soviéticos, años 1950s-1960s) ~400 vehículos blindados : BMP-1, BTR-60/BRDM (transporte/reconocimiento)

: BMP-1, BTR-60/BRDM (transporte/reconocimiento) Artillería: M-46, D-30 (towed/remolcada), MLRS Grad

Estado:

Tecnología de hace 70 años. Aunque algunos fueron modernizados localmente con visión nocturna básica, siguen siendo vulnerables a drones, misiles antitanque y aire-tierra modernos. Sin combustible sostenido, son piezas de museo rodantes.

Marina: Simbólica

Cuba tiene:

2 fragatas clase Pauk (ex-pesqueros convertidos, años 1980s)

(ex-pesqueros convertidos, años 1980s) 1 submarino clase Delfín (minisubmarino de entrenamiento, 200 toneladas, sin capacidad de combate real)

(minisubmarino de entrenamiento, 200 toneladas, sin capacidad de combate real) Patrulleros costeros

Sin capacidad de proyección ni defensa aérea. Insignificante frente al poder naval estadounidense en el Caribe.

PARTE III: POSIBILIDADES REALES DE RESPUESTA CUBANA

Defensa Aérea: Nula

Los S-125 Pechora-2BM, incluso con modernización bielorrusa 2025, son tecnología de años 1950s. Contra F-35/F-22, guerra electrónica EA-18G y AGM-88 HARM, serían aniquilados sin disparar, como pasó con sistemas más modernos en Venezuela.

Aviación: Inefectiva

Los MiG-29/23/21 cubanos no tienen capacidad frente a cazas de quinta generación. Analistas militares asumen que ni despegarían, o serían derribados en segundos. Un análisis especializado afirma que los MiG-29 cubanos están "actualmente fuera de operación". Sin combustible sostenido, la Fuerza Aérea es decorativa.

Blindados y Fuerzas Terrestres: Irrelevantes en Operación Relámpago

En una acción tipo Venezuela (captura de líder en 2-3 horas), los T-55/T-62 no tendrían tiempo ni combustible para desplegarse efectivamente. Su rol sería post-incursión, en escenario de resistencia prolongada u ocupación, pero sin apoyo aéreo ni logística, colapsarían rápidamente.

Guerra Asimétrica (MTT, Guerrillas): Potencial Teórico, Limitaciones Materiales

La doctrina "Guerra de Todo el Pueblo" es la única carta estratégica real de Cuba. Con 1 millón+ milicianos y tradición histórica de guerrilla, podría generar desgaste en ocupación prolongada. Pero:

Crisis de moral: Población exhausta, éxodo masivo, voluntad de lucha dudosa en 2026 vs. 1961 Sin recursos: Munición, alimentos, combustible, electricidad agotados Doctrina requiere liderazgo: Con Díaz-Canel capturado, cadena de mando fracturada, efectividad cuestionable Inviable en raid relámpago: La doctrina funciona en resistencia prolongada, no en defensa puntual de objetivos estratégicos contra operaciones especiales

Marina: Insignificante

Dos fragatas ex-pesqueros y un minisubmarino no pueden contrarrestar el poder naval estadounidense en el Caribe.

CONCLUSIÓN: LA ASIMETRÍA ABSOLUTA

Si Venezuela —con inventario superior, geografía continental y apoyo regional— colapsó en tres horas, Cuba enfrentaría un destino aún más rápido y contundente:

Factores que Hacen Cuba MÁS Vulnerable que Venezuela

Proximidad geográfica extrema: 90 millas de Florida vs. operaciones desde múltiples bases caribeñas facilitan logística y tiempo de respuesta estadounidense Superioridad tecnológica abrumadora: La brecha entre F-35/F-22/EA-18G Growler vs. S-125/MiG-21 es de 70 años de evolución militar Colapso estructural previo más profundo: Cuba en enero 2026 está en peor estado que Venezuela en diciembre 2025: Crisis eléctrica terminal (5 colapsos totales en 2025)

Combustible agotado (sin suministro venezolano)

Economía destrozada (caída libre) Objetivo presidencial más vulnerable: El Laguito es zona residencial civil sin fortificación militar, vs. Fuerte Tiuna que era complejo militar integrado con batallón de guardia, búnkeres y túneles Aviación completamente inoperante: MiG-29 fuera de servicio, sin combustible para operaciones Sin apoyo externo creíble: Rusia y China tienen acuerdos simbólicos pero no intervendrían militarmente en el Caribe contra EEUU

Tiempo Estimado de Operación

2-3 horas desde inicio de SEAD hasta extracción completa (similar o más rápido que Caracas):

H-30 min: SEAD (neutralización S-125)

H-hora: Asalto El Laguito (15-30 min en tierra)

H+60-90 min: Extracción completa, fuerzas "sobre el agua"

Probabilidad de Éxito

90-95%, superior a la de Venezuela por:

Objetivo en zona residencial civil, no complejo militar fortificado

Defensas aéreas obsoletas (S-125 vs. S-300VM)

Infraestructura (electricidad, combustible) colapsada

Proximidad geográfica a EEUU

Superioridad tecnológica abrumadora

Bajas Estimadas

EEUU : 0-2 (riesgo bajo por superioridad extrema)

: 0-2 (riesgo bajo por superioridad extrema) Cuba : 10-30 (guardias MININT/personales, resistencia limitada)

: 10-30 (guardias MININT/personales, resistencia limitada) Civiles: 0-5 (si operación es quirúrgica como Venezuela)

La Única Capacidad Real Cubana

La "Guerra de Todo el Pueblo" es la única doctrina militar cubana con potencial real, pero funciona en resistencia asimétrica prolongada posterior a invasión, no en defensa puntual de objetivos estratégicos contra operaciones especiales relámpago.

En un raid de captura de liderazgo (2-3 horas), las Milicias Territoriales no tendrían tiempo de movilizarse. Y sin liderazgo capturado, logística colapsada o apoyo externo, su efectividad en resistencia prolongada sería limitada y el costo humanitario para la población civil, devastador.

Variable Crítica

La única variable operacional crítica para EEUU es confirmar la ubicación exacta de Díaz-Canel en el momento H (residencia El Laguito vs. Palacio de la Revolución), lo que requiere inteligencia HUMINT/ISR previa precisa. Con esa información, la operación es altamente viable y probable de éxito rápido con bajas mínimas.

La lección del 3 de enero de 2026 es clara: el inventario en papel no gana guerras; la capacidad operativa real sí. Y en ese terreno, Cuba está en peor posición que Venezuela cuando cayó Maduro.