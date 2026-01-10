"El cambio viene": Jefe de la Policía de Miami llama a los policías cubanos a unirse al pueblo a pedir libertad

Vídeos relacionados:

El jefe de la Policía de Miami, Manuel A. Morales, envió un mensaje directo a los cuerpos policiales cubanos a los que exhortó a priorizar el bienestar de la comunidad y a colocarse del lado de la población.

En declaraciones a CubaNet, aseguró que "el cambio viene" y que los oficiales de la Isla están ante un momento decisivo.

"Vamos a darle un corto mensaje aquí al pueblo policial en Cuba. Si no se han enterado, entérense que los policías en Venezuela están poniendo abajo sus armas y juntándose al pueblo pidiendo libertad. Los oficiales en Irán han bajado sus armas y se han unido al pueblo pidiendo libertad", detalló Morales al inicio de su intervención.

"Ahora es su turno, antes de que sea más tarde", afirmó.

El oficial subrayó que, en su criterio, existen policías en Cuba que son conscientes de los conflictos morales que enfrentan a diario.

"En Cuba hay oficiales de la Policía que dentro de su corazón saben que lo que están haciendo es mal y que tratan de todos los días balancear ese compás moral que les dice: 'yo estoy aquí para servir a la comunidad, pero el gobierno me demanda esto y el régimen me demanda esto'", expresó.

Morales, hijo de cubanos, describió una realidad marcada por tensiones internas entre la vocación de servicio y las exigencias del aparato estatal.

Según dijo, hay quienes abusan de su poder, mientras otros intentan mantenerse "un poquitico más hacia el medio", tratando de conciliar ambas presiones. Para él, identificar a esos que buscan un punto de equilibrio es clave para cualquier cambio.

En su mensaje, el jefe de la Policía de Miami insistió en que el proceso de transformación es inevitable: "El cambio viene. Aunque el gobierno lo quiera o no, el cambio viene".

En ese contexto, pidió a los agentes que, ante una eventual intervención de Estados Unidos, hagan "lo que es correcto" y pongan "el bienestar de la comunidad, del pueblo, ante el deseo del régimen".

"Así que, los espero. Espero verlos muy pronto bajo una nueva bandera de Cuba libre. Dios los bendiga", concluyó Morales.

Su intervención se difundió acompañada de imágenes de acciones represivas protagonizadas por policías y miembros del Ministerio del Interior en Cuba, y con fragmentos de intervenciones de Miguel Díaz-Canel en las que califica las protestas ciudadanas como actos de vandalismo y de desestabilización del orden público, pese a que los videos muestran reclamos populares, especialmente vinculados a los apagones.

Las palabras de Morales se inscriben en una línea de pronunciamientos que el jefe policial ha sostenido desde al menos el año pasado.

En abril del año pasado en una entrevista con CubaNet, afirmó que la caída del régimen podría iniciarse con un gesto de valentía de los propios oficiales de la Policía, a quienes consideró potencialmente capaces de convertirse en el motor de un cambio democrático en la Isla.

En aquella ocasión, estableció paralelismos con regímenes autoritarios históricos y subrayó que, aunque la Policía ha sido utilizada como instrumento de control, también puede ser el punto de partida de una transformación.

"La Policía tiene un papel clave en cualquier sociedad. Si un Policía en Cuba hoy mira dentro de sí mismo y reconoce que lo que está haciendo no es correcto, y decide cambiar, eso puede contagiar a los demás", dijo entonces.

Para él, un solo gesto puede generar un efecto en cadena que desemboque en un quiebre más amplio dentro de las estructuras de poder. Si la Policía se desmarca de la represión, el Ejército podría seguir el mismo camino, pues ningún sistema opresivo puede sostenerse sin el respaldo de sus fuerzas coercitivas.

El uniformado también ha defendido el modelo de policía comunitaria como una alternativa al enfoque represivo.

Bajo ese esquema, la Policía no solo cumple funciones de seguridad, sino que actúa como un puente entre el gobierno y la ciudadanía, fomentando la confianza y la cercanía con la comunidad. Morales opina que este modelo debe ser fundamental para una futura reestructuración policial en Cuba.

Desde su posición al frente de un cuerpo de más de 1,300 oficiales en Miami, señaló además que la composición cubanoamericana de su departamento podría desempeñar un rol en la formación de nuevas generaciones de policías cubanos.

"El 60 % de nuestros oficiales son latinos y la mayoría son cubanoamericanos. Creo que seríamos el departamento perfecto para entrenar a una nueva Policía en Cuba", comentó en declaraciones previas.

Morales también ha aludido al llamado "efecto Lucifer", un estudio psicológico que muestra cómo entornos autoritarios pueden corromper conductas individuales, incluso en personas con una base ética sólida.

En el caso cubano, sostiene que muchos policías han sido formados dentro de un sistema de represión, pero que un cambio de conciencia puede modificar rápidamente la dinámica.

"El cambio no se hace con golpes, se hace con reflexión, con conciencia", ha insistido.

Para el jefe policial, un agente que decida priorizar la protección del pueblo sobre la represión podría convertirse en la chispa de una nueva etapa, no solo política, sino también humana, para Cuba.