Vehículos blindados en Holguín y convoyes escoltados en Santiago de Cuba elevan la inquietud ciudadana

La presencia y desplazamiento de vehículos blindados militares en áreas cercanas a zonas civiles de Holguín y contenedores escoltados en Santiago de Cuba, sin explicación oficial, ha generado inquietud entre la población, según imágenes difundidas este sábado por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.
Las fotografías compartidas a través del perfil de Facebook del comunicador muestran transportes blindados camuflados, tripulados por efectivos uniformados, algunos operando desde la escotilla superior, mientras circulaban o permanecían estacionados a plena luz del día en espacios abiertos y transitados por civiles en Holguín.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si estos movimientos responden a ejercicios militares, traslados rutinarios o a una operación específica.
El silencio institucional contrasta con un contexto marcado por tensiones sociales, denuncias de reclutamientos forzosos, prácticas de tiro y recientes tragedias vinculadas al ámbito militar.
La exhibición de armamento pesado en entornos urbanos ha reavivado el temor ciudadano y reforzado la percepción de una creciente militarización, cuando la población enfrenta una profunda crisis económica, escasez de alimentos y carencias persistentes de servicios básicos.
En otra publicación, Mayeta alertó sobre el traslado de siete carros-contenedores escoltados en Santiago de Cuba, un hecho que, junto a lo ocurrido en Holguín, alimenta la percepción de movimientos militares inusuales en el oriente del país.
De forma paralela, la emisora provincial Radio Angulo informó sobre la realización del Día Nacional de la Defensa en Holguín, bajo el lema de estar “listos para defender la Patria”.
Según el medio estatal, más de un centenar de participantes recibieron preparación como parte de la llamada Guerra de todo el pueblo, con ejercicios dirigidos a órganos de mando, combatientes de la reserva, milicias territoriales, estudiantes y población civil.
Estos movimientos se producen en un contexto más amplio en el que el Gobierno cubano anunció que los sábados estarán dedicados de manera sistemática a la preparación militar, política e ideológica durante 2026.
El anuncio llega tras la escalada de tensión con Estados Unidos luego de la captura del presiente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense y del endurecimiento del discurso de Washington contra La Habana.
Mientras el gobierno insiste en un escenario de amenaza externa y refuerza su narrativa de defensa nacional, persisten las interrogantes sobre cómo esta preparación militar semanal impactará la vida laboral, educativa y cotidiana de los cubanos, en un país golpeado por apagones prolongados, escasez de combustible, alimentos y medicamentos.
Preguntas frecuentes sobre la militarización y tensiones en Cuba
¿Por qué hay vehículos blindados en Holguín y convoyes escoltados en Santiago de Cuba?
La presencia de vehículos blindados y convoyes escoltados en estas ciudades cubanas ha generado inquietud entre la población debido a la falta de explicaciones oficiales. Aunque no se ha confirmado si estos movimientos responden a ejercicios militares o a operaciones específicas, ocurren en un contexto de creciente militarización y tensiones políticas con Estados Unidos.
¿Qué es el Día Nacional de la Defensa en Cuba?
El Día Nacional de la Defensa es un conjunto de ejercicios y actos oficiales organizados por el gobierno cubano para demostrar preparación frente a posibles agresiones externas. En el contexto actual, estas actividades se enmarcan en una estrategia de defensa nacional ante lo que el régimen percibe como una creciente agresividad de Estados Unidos, especialmente tras los recientes acontecimientos en Venezuela.
¿Cómo afecta la preparación militar semanal a la vida diaria en Cuba?
La preparación militar semanal en Cuba se ha anunciado como una medida para elevar la disposición de la población ante amenazas externas. Sin embargo, aún no se ha detallado cómo esta rutina afectará la vida laboral, educativa y cotidiana de los cubanos, quienes ya enfrentan una profunda crisis económica marcada por apagones, escasez de alimentos y carencias de servicios básicos.
¿Cuál es la situación actual de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos?
Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos se han intensificado recientemente tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Esto ha llevado al gobierno cubano a reforzar su narrativa de defensa nacional y a aumentar las medidas de preparación militar, en un contexto de acusaciones de Estados Unidos sobre el apoyo de Cuba al régimen de Maduro.
