Vehículos blindados en Holguín y convoyes escoltados en Santiago de Cuba elevan la inquietud ciudadana

El gobierno cubano anunció que los sábados estarán dedicados de manera sistemática a la preparación militar

La presencia y desplazamiento de vehículos blindados militares en áreas cercanas a zonas civiles de Holguín y contenedores escoltados en Santiago de Cuba, sin explicación oficial, ha generado inquietud entre la población, según imágenes difundidas este sábado por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

Las fotografías compartidas a través del perfil de Facebook del comunicador muestran transportes blindados camuflados, tripulados por efectivos uniformados, algunos operando desde la escotilla superior, mientras circulaban o permanecían estacionados a plena luz del día en espacios abiertos y transitados por civiles en Holguín.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Hasta el momento, las autoridades no han informado si estos movimientos responden a ejercicios militares, traslados rutinarios o a una operación específica.

El silencio institucional contrasta con un contexto marcado por tensiones sociales, denuncias de reclutamientos forzosos, prácticas de tiro y recientes tragedias vinculadas al ámbito militar.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

La exhibición de armamento pesado en entornos urbanos ha reavivado el temor ciudadano y reforzado la percepción de una creciente militarización, cuando la población enfrenta una profunda crisis económica, escasez de alimentos y carencias persistentes de servicios básicos.

En otra publicación, Mayeta alertó sobre el traslado de siete carros-contenedores escoltados en Santiago de Cuba, un hecho que, junto a lo ocurrido en Holguín, alimenta la percepción de movimientos militares inusuales en el oriente del país.

Captura de Facebook/Radio Angulo

De forma paralela, la emisora provincial Radio Angulo informó sobre la realización del Día Nacional de la Defensa en Holguín, bajo el lema de estar “listos para defender la Patria”.

Según el medio estatal, más de un centenar de participantes recibieron preparación como parte de la llamada Guerra de todo el pueblo, con ejercicios dirigidos a órganos de mando, combatientes de la reserva, milicias territoriales, estudiantes y población civil.

Estos movimientos se producen en un contexto más amplio en el que el Gobierno cubano anunció que los sábados estarán dedicados de manera sistemática a la preparación militar, política e ideológica durante 2026.

El anuncio llega tras la escalada de tensión con Estados Unidos luego de la captura del presiente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense y del endurecimiento del discurso de Washington contra La Habana.

Mientras el gobierno insiste en un escenario de amenaza externa y refuerza su narrativa de defensa nacional, persisten las interrogantes sobre cómo esta preparación militar semanal impactará la vida laboral, educativa y cotidiana de los cubanos, en un país golpeado por apagones prolongados, escasez de combustible, alimentos y medicamentos.