Trump envía mensaje a presos políticos excarcelados en Venezuela: “Recuerden la suerte que tuvieron”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a los presos políticos excarcelados en las últimas horas en Venezuela, y les pidió recordar "la suerte que han tenido".

Trump afirmó que Venezuela ha comenzado a liberar a detenidos por razones políticas tras una intervención estadounidense, calificando la medida como un gesto positivo y señalando que esperaba que los excarcelados “recuerden la suerte que tuvieron” por la intervención estadounidense.

El mandatario estadounidense atribuyó la decisión de Caracas a la cooperación con Washington y aseguró que la acción ha sido un paso importante hacia la paz, aunque no detalló cuántas personas han sido liberadas ni ofreció un listado completo de beneficiados.

Sin embargo, el final de su mensaje fue polémico porque resultó en una amenaza: "Venezuela ha comenzado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que tenía que hacerse. ¡ESPERO QUE NUNCA LO OLVIDEN! Si lo hacen, no les irá bien. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT", expresó.

Publicación en Truth Social

Organizaciones de derechos humanos han confirmado que el número de presos políticos excarcelados es limitado hasta ahora, pese a que Estados Unidos y algunos actores internacionales hablan de un número significativo.

Según grupos como Foro Penal, la cifra de liberaciones sigue siendo pequeña -de apenas 22- frente al total de personas que permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela.

Publicación en X

Las reacciones a las declaraciones de Trump han sido mixtas: mientras algunos sectores internacionales ven la liberación de detenidos como un avance, defensores de derechos humanos han advertido que el proceso debe ser más transparente y amplio, y han insistido en que deben garantizarse las libertades fundamentales sin condicionamientos políticos.

Edmundo Gonzalez, líder opositor, asegura que la cifra de liberados es apenas el 1% del total.