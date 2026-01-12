Estados Unidos lanza advertencia a buques petroleros de la "flota oscura" en el Caribe

Vídeos relacionados:

El Comando Sur de Estados Unidos ha emitido una severa advertencia dirigida a los buques vinculados a la llamada “flota oscura” (dark fleet), utilizados para transportar petróleo venezolano y alimentar redes de financiación ilegal.

La advertencia llega en un momento de creciente presión militar y diplomática sobre los países aliados del gobierno de Caracas, particularmente tras la captura de Nicolás Maduro.

“El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y los buques de guerra anfibios USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio permanecen desplegados en el hemisferio occidental. Los infantes de marina y marineros de estas letales plataformas están listos para brindar apoyo”, publicó el Comando Sur en un comunicado oficial.

La advertencia fue acompañada por imágenes del contundente despliegue naval que permanece activo en el Caribe.

Todos permanecen desplegados en el hemisferio occidental en el marco de la Operación Lanza del Sur (Southern Spear), una acción estratégica impulsada bajo órdenes del presidente Donald Trump.

La misión cuenta con respaldo del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como parte de una respuesta coordinada para desmantelar embarcaciones ilícitas que operan en la región, particularmente las relacionadas con el tráfico de crudo venezolano.

“Listos para apoyar operaciones contra actores malignos”

En su mensaje, el Comando Sur fue enfático:

“Los marinos y soldados en estos buques letales están listos para apoyar las operaciones contra las embarcaciones y los envíos ilícitos que benefician a actores malignos y cárteles”.

Las fuerzas militares estadounidenses han sido desplegadas específicamente en el área de responsabilidad del Comando Sur, y se espera que aumenten las interdicciones en altamar, en un intento por desarticular la cadena logística de la “flota oscura”.

¿Qué es la “flota oscura” y por qué está en la mira?

La “flota oscura” hace referencia a un grupo de embarcaciones petroleras que operan fuera de los sistemas tradicionales de rastreo marítimo, apagando sus transpondedores, navegando con banderas de conveniencia o cambiando de nombre y propietarios para evitar sanciones.

Según una investigación del Washington Post, imágenes satelitales mostraron que al menos 11 buques sancionados lograron salir de Venezuela con una carga conjunta de 9,4 millones de barriles de crudo, en abierta violación del bloqueo impuesto por EE.UU.

De esos once navíos, seis fueron ubicados a más de 70 millas náuticas de la costa venezolana, mientras que otros tres lograron alejarse más de 450 millas rumbo al Atlántico.

Algunos fueron localizados frente a Granada o cerca de Colombia, y uno de ellos había cambiado recientemente al pabellón ruso para tratar de eludir su rastreo.

Tres buques identificados –Verónica III, Bertha y Aquila II– están sancionados por vínculos con Irán y Rusia, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Incautaciones y persecuciones: EE.UU. intensifica las interdicciones

En paralelo al despliegue militar, las fuerzas estadounidenses han aumentado las operaciones de incautación. Esta misma semana, fueron capturados al menos dos buques adicionales: el Sophia, interceptado en el Caribe, y el Marinera, de bandera rusa, detenido tras una persecución prolongada en el Atlántico.

Moscú reaccionó con dureza, acusando a Washington de “violar el derecho marítimo internacional”, en lo que podría escalar hacia un conflicto diplomático de mayor alcance.

Un análisis adicional citado por The Washington Post sugiere que un buque estadounidense, posiblemente el crucero lanzamisiles USS Lake Erie, habría seguido de cerca a algunas de estas embarcaciones, aunque el Pentágono no ha confirmado ni la identidad ni la localización exacta.

Reposicionamiento frente a Cuba y mensaje a La Habana

En un gesto que analistas interpretan como una advertencia directa al régimen cubano, dos buques estadounidenses fueron reposicionados la semana pasada al norte de Cuba.

La maniobra, ocurrida tras la captura de Nicolás Maduro, pusoen evidencia la sospecha de Washington sobre los vínculos entre La Habana y Caracas en las operaciones de petróleo sancionado.

¿Un bloqueo efectivo o simbólico?

Aunque la operación pretende ser una muestra de fuerza, analistas energéticos han cuestionado la eficacia real del bloqueo. La capacidad de once buques para esquivar el cerco en semanas recientes indica que las restricciones tienen fisuras.

“El objetivo principal es disuadir con incautaciones y presencia disuasiva”, apuntó un experto consultado por el Post. Sin embargo, reconoció que “es extremadamente difícil imponer un bloqueo total sin fisuras en mar abierto”.

Desde la administración Trump, sin embargo, se insiste en que estas acciones aumentan el “apalancamiento estratégico” sobre Venezuela.

El secretario de Estado Marco Rubio señaló que la cuarentena constituye “el mayor nivel de presión posible” para aislar al régimen de Delcy Rodríguez, actual jefa del gobierno en Caracas tras la captura de Maduro.

Una advertencia en múltiples frentes

La nueva fase de la Operación Southern Spear no solo busca detener cargamentos ilegales de petróleo, sino también enviar un mensaje geopolítico más amplio a los gobiernos aliados de Venezuela en el Caribe.

El reposicionamiento de buques frente a Cuba y la intensificación de las interdicciones revelan una estrategia de pinza: disuadir, aislar y golpear financieramente a los actores involucrados en el comercio ilícito de crudo.

A medida que la confrontación escala, el Caribe se convierte en un nuevo frente de tensión entre Washington y sus adversarios regionales, con una flota oscura que, lejos de permanecer en las sombras, se ha convertido en blanco prioritario de la estrategia militar y diplomática de Estados Unidos.