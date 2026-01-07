Siete militares de EE.UU. resultaron heridos en operativo de captura a Nicolás Maduro

Vídeos relacionados:

Al menos siete militares estadounidenses resultaron heridos durante la operación especial de alto riesgo ejecutada en Caracas que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, confirmaron fuentes oficiales citadas por la agencia Associated Press (AP).

De acuerdo con el Pentágono, cinco de los militares ya regresaron al servicio activo, mientras que dos continúan en proceso de recuperación.

Las autoridades precisaron que todas las lesiones fueron catalogadas como no potencialmente mortales, aunque uno de los efectivos sufrió múltiples heridas de bala en las piernas, consideradas de carácter grave.

Las lesiones se habrían producido por disparos y metralla, en medio de combates cuerpo a cuerpo y ataques contra helicópteros durante la incursión.

Un funcionario del Departamento de Defensa señaló que los heridos "reciben excelente atención médica y se están recuperando bien".

Subrayó que el bajo número de lesionados es una muestra de la pericia de las fuerzas participantes, y agregó que se trató de una misión "extremadamente compleja y agotadora" ejecutada con un número mínimo de bajas para el lado estadounidense.

Lo más leído hoy:

La operación, conocida como "Resolución Absoluta" (Absolute Resolve), fue descrita como una misión secreta de gran escala encabezada por la unidad de élite Delta Force, que involucró a alrededor de 200 militares estadounidenses y 150 aeronaves, incluidos bombarderos B-1 Lancer y helicópteros desplegados desde unas 20 bases.

La incursión comenzó a las 2:10 de la madrugada del 3 de enero y se extendió por unas dos horas y media.

Las autoridades estadounidenses informaron además que, durante el operativo, murieron 24 funcionarios de seguridad venezolanos y 32 militares y policías cubanos que formaban parte del anillo de protección de Maduro.

Un helicóptero fue derribado pero se mantuvo en condiciones de vuelo, y de manera simultánea se ejecutó un ciberataque que dejó sin electricidad y sin comunicaciones a gran parte de Caracas.

Funcionarios venezolanos afirmaron que también hubo civiles muertos, pero dichas versiones no han sido verificadas de manera independiente.

Bajas cubanas

El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) confirmó que 32 cubanos murieron durante el arresto y extracción de Nicolás Maduro, y subrayó que cumplían misiones de seguridad en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el propio MININT "a solicitud de las autoridades venezolanas".

El MININT calificó la operación como un "criminal ataque" del gobierno estadounidense y aseguró que los cubanos cayeron en combate directo o como consecuencia de bombardeos contra instalaciones, tras oponer resistencia.

Poco antes, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente la muerte de los escoltas y calificó a las fuerzas estadounidenses como "terroristas en uniforme imperial", afirmando que los cubanos fallecidos ayudaban a proteger a Maduro y a su esposa.

Díaz-Canel expresó "dolor e indignación" por los hechos, envió condolencias a los familiares de los fallecidos y exaltó su "heroico comportamiento".

El mandatario cubano decretó dos días de duelo nacional en Cuba por la muerte de los 32 ciudadanos cubanos ocurrida durante la operación que culminó con la captura de Maduro en Caracas.