¿Qué se sabe de los disparos escuchados cerca del Palacio de Miraflores en Caracas?

La noche del lunes, Caracas volvió a estremecerse. Ráfagas de disparos se escucharon en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo, reavivando el miedo y la incertidumbre en una ciudad que ya vive bajo máxima tensión tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos.

Vecinos de la avenida Urdaneta relataron haber oído los tiros poco después de las ocho de la noche. Videos verificados muestran fuego antiaéreo sobre la capital, una escena que disparó rumores y especulaciones en redes sociales, en un país todavía sacudido por el golpe político y militar del fin de semana, según informó CNN en Español.

Las autoridades venezolanas intentaron bajar la alarma horas después. El Ministerio de Comunicación aseguró que no hubo enfrentamientos y que la Policía abrió fuego contra drones que sobrevolaban la zona sin autorización.

“Todo el país está completamente en calma”, afirmaron, sin precisar quién operaba los dispositivos aéreos. Sin embargo, la explicación oficial no logró disipar del todo el nerviosismo que se respira en la capital.

De acuerdo con CNN, conversaciones internas entre grupos armados vinculados al régimen apuntan a que los disparos fueron consecuencia de un “malentendido” y una confusión entre distintos equipos de seguridad desplegados cerca del palacio presidencial, debilitados tras el reciente ataque militar estadounidense, en el que murieron decenas de combatientes extranjeros que cumplían labores de protección.

Desde Washington, funcionarios de la Casa Blanca aseguraron tanto a CNN como a NBC News que Estados Unidos no estuvo involucrado en el incidente de los drones. “Seguimos los reportes de cerca, pero no tenemos participación”, señalaron fuentes oficiales citadas por ambos medios.

El episodio ocurrió apenas horas después de que Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada, en medio de un clima político extremadamente frágil.

NBC News destacó que el sonido de los disparos reflejó cuán al límite se encuentra Venezuela tras la caída de Maduro y la incertidumbre sobre el rumbo inmediato del país.

El canal estadounidense subrayó además que testigos aseguraron que las fuerzas de seguridad disparaban contra drones no identificados, mientras crecen las preguntas sobre quién los envió y con qué propósito.

La tensión no se limita a Caracas. También desde la frontera colombo-venezolana hay un ambiente de miedo y silencio entre ciudadanos que cruzan a diario el límite fronterizo. Familias enteras están saliendo del país sin saber cuándo podrán regresar, muchas reacias a hablar por temor a represalias contra parientes que permanecen dentro de Venezuela.

En la capital, el despliegue de hombres armados se intensificó tras el incidente. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, apareció en videos recorriendo la ciudad junto a fuerzas de seguridad, proclamando “total normalidad en la noche caraqueña”, mientras se escuchaban consignas de lealtad al régimen.