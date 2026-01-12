Díaz-Canel evoca el incendio de Bayamo en medio de tensiones con Estados Unidos

Vídeos relacionados:

En un contexto marcado por el aumento de tensiones con Estados Unidos y advertencias oficiales, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel recurrió nuevamente a la épica histórica para enviar un mensaje político que ha generado inquietud dentro y fuera de la Isla.

A través de una publicación en la red social X, Díaz-Canel recordó el incendio de Bayamo en 1869, cuando las fuerzas independentistas prefirieron destruir la ciudad antes de que cayera en manos españolas. “De esa estirpe venimos. A esa historia nos debemos”, escribió el dictador, evocando un episodio que muchos interpretan hoy como una justificación simbólica del sacrificio total antes que la rendición.

Las palabras del gobernante llegan en un momento especialmente delicado para Cuba, sumida en una profunda crisis económica, social y energética, y tras declaraciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) que advirtieron que “el precio será muy alto” para cualquier agresor que intente invadir el país.

Para analistas y sectores críticos, el mensaje de Díaz-Canel no es una simple referencia histórica, sino una señal clara de la narrativa que el régimen ha sostenido durante décadas: antes que perder el control del poder, está dispuesto a llevar al país al límite, incluso si ello implica un mayor sufrimiento para la población.

En ese sentido, la alusión al incendio de Bayamo refuerza la percepción de que el castrismo prioriza la resistencia ideológica por encima del bienestar nacional, apelando al sacrificio colectivo como herramienta política, en lugar de ofrecer salidas reales a una crisis que golpea duramente a millones de cubanos.

Mientras el discurso oficial insiste en la confrontación y la épica revolucionaria, la realidad cotidiana de la Isla —marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y un éxodo masivo— contrasta cada vez más con los llamados al heroísmo desde el poder.