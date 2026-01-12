Fox News resalta la postura “desafiante” de Díaz-Canel ante Trump

Vídeos relacionados:
Que Fox News, uno de los medios más influyentes del ecosistema pro-Trump en Estados Unidos, coloque a Miguel Díaz-Canel en el centro de su cobertura no pasa desapercibido. El canal conservador presentó al gobernante cubano como un líder “desafiante” frente a la presión de Donald Trump, subrayando un discurso cargado de épica y confrontación.
En un artículo publicado este lunes, Fox News destacó las palabras del gobernante cubano en las que aseguró que la isla está dispuesta a defenderse “hasta la última gota de sangre” y que “nadie nos dicta lo que hacemos”. Esas frases fueron el eje del titular y del enfoque del texto, dirigido a una audiencia que sigue de cerca la política dura de Washington hacia La Habana.
El medio recordó que la reacción de Díaz-Canel llegó tras un mensaje de Trump en Truth Social, donde el presidente estadounidense instó a Cuba a “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”. Fox enmarcó la respuesta del gobernante cubano como una advertencia directa, reforzando la idea de un pulso político sin concesiones entre ambos gobiernos.
La publicación también dio espacio a la narrativa oficial de La Habana, que vuelve a atribuir la grave crisis económica del país a las sanciones estadounidenses. Según Fox News, Díaz-Canel insistió en que las carencias que vive la población cubana son consecuencia de décadas de presión de Washington y no de errores internos del sistema.
El artículo fue acompañado por reacciones desde el sur de la Florida. El congresista republicano Carlos Giménez, nacido en Cuba, respondió con dureza a las declaraciones del mandatario, acusando a la cúpula gobernante de creerse dueña de la isla y asegurando que “no les queda mucho tiempo”.
En paralelo, el medio estadounidense recordó la frágil situación energética de Cuba y su histórica dependencia del petróleo venezolano, un factor que, según el medio, ha quedado aún más comprometido tras los recientes acontecimientos en Venezuela y la postura asumida por la Casa Blanca.
Más allá del intercambio político, la cobertura de Fox News vuelve a colocar a Cuba en el radar de la audiencia conservadora estadounidense como un régimen que responde con consignas de resistencia mientras el país atraviesa una de las peores crisis económicas y sociales de las últimas décadas.
Para millones de cubanos dentro y fuera de la isla, esas frases altisonantes contrastan con una realidad marcada por apagones, escasez y un éxodo que no se detiene.
Preguntas frecuentes sobre la postura de Díaz-Canel frente a Trump y la situación en Cuba
¿Cuál fue la respuesta de Díaz-Canel al ultimátum de Trump?
La respuesta de Díaz-Canel fue desafiante y cargada de retórica de resistencia, asegurando que Cuba está dispuesta a defenderse "hasta la última gota de sangre" y que "nadie nos dicta qué hacer". Este discurso se enmarca en una tradición del régimen cubano de culpar a Estados Unidos por sus carencias internas y reforzar una narrativa de resistencia ante lo que consideran agresiones externas.
¿Cómo ha afectado la pérdida del apoyo venezolano a Cuba?
La pérdida del apoyo venezolano ha dejado a Cuba en una posición sumamente vulnerable. El régimen cubano dependía del petróleo y el dinero de Venezuela, lo que ahora se ha visto interrumpido tras la caída de Maduro. Esto ha agravado la ya compleja situación económica de la isla, intensificando la crisis energética y aumentando la presión sobre el gobierno cubano.
¿Qué opinan los cubanos sobre el discurso de Díaz-Canel?
El discurso de Díaz-Canel ha sido recibido con críticas y burlas por parte de muchos cubanos. En las redes sociales, las palabras del gobernante fueron vistas con ironía y cansancio, reflejando un sentimiento general de hartazgo ante el discurso oficial. Muchos cubanos expresan su deseo de un cambio de régimen y critican la retórica belicista del mandatario.
¿Qué papel juegan las sanciones de Estados Unidos en la crisis cubana?
Las sanciones de Estados Unidos son presentadas por el régimen cubano como la causa principal de sus problemas económicos. Sin embargo, el contexto sugiere que además del embargo, factores internos como la corrupción, la incompetencia y un sistema económico centralizado también contribuyen significativamente a la crisis que enfrenta el país.
