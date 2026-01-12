Carlos Giménez a Lis Cuesta: “Estás a tiempo de entregar a Díaz-Canel”

Vídeos relacionados:

El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez lanzó este domingo una advertencia directa a la esposa de Miguel Díaz-Canel, la "no primera dama" Lis Cuesta Peraza, tras los recientes acontecimientos en Venezuela que culminaron con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales estadounidenses.

“Nuestro mensaje para la primera esbirra Lis Cuesta: estás a tiempo de entregar a Díaz-Canel. No creo que te va a ir bien en una cárcel federal”, escribió el legislador republicano en su cuenta de X (antes Twitter), en un mensaje que rápidamente se volvió viral entre exiliados cubanos y opositores al régimen.

El comentario de Giménez aludió a la operación Delta Force ordenada por el presidente Donald Trump el 3 de enero, en la que fueron detenidos Maduro y su esposa en Caracas, marcando el colapso definitivo del chavismo tras más de dos décadas de poder.

El mensaje se suma a una serie de advertencias que ha lanzado en los últimos días contra el régimen de La Habana. El legislador republicano ya había afirmado que “los días del régimen cubano de colonizar Venezuela y oprimir a su pueblo han terminado”, en alusión al papel de Cuba en el sostenimiento del chavismo.

Poco después, publicó otra imagen en sus redes con el texto “El dictador títere de Cuba es el próximo”, acompañada de una ilustración de Miguel Díaz-Canel esposado, similar a las fotografías difundidas tras la captura de Nicolás Maduro.

En esa secuencia de publicaciones, Giménez ha sugerido abiertamente que el destino del gobernante cubano podría asemejarse al del exlíder venezolano, al tiempo que subrayó que “el cerco sobre La Habana se estrecha” en medio del endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla.

El congresista, representante de Florida y uno de los más firmes críticos del régimen cubano en el Congreso de EE. UU., trazó así un paralelismo entre la caída del régimen venezolano y la posible suerte del castrismo, advirtiendo que “los días de impunidad se están acabando también para La Habana”.

El mensaje de este lunes fue interpretado por muchos como una señal del endurecimiento de la política de Washington hacia Cuba, en línea con la postura del presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, quienes han reiterado que el régimen de la isla enfrenta “una última oportunidad para negociar una transición pacífica”.

En redes sociales, cientos de usuarios reaccionaron con ironía o aprobación al mensaje de Giménez. “Ya no se llama Díaz Canel. Ahora se llama Días Contados”, escribió uno.

Otro resumió el sentimiento de muchos cubanos: “Toda dictadura cree ser eterna… hasta que llega su FAFO time”.