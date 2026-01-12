María Elvira Salazar tras ultimátum de Trump a Cuba: "La tiranía tiene fecha de caducidad. El tiempo avanza"

Donald Trump y María Elvira Salazar Foto © X / María Elvira Salazar

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar reaccionó públicamente al ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump contra el régimen cubano y aseguró que el momento actual marca un punto de inflexión para La Habana.

Desde su cuenta en X, la legisladora afirmó que "el presidente Trump tiene razón" y que durante décadas "la dictadura cubana ha sobrevivido exportando represión, enviando sus fuerzas de inteligencia y seguridad para apuntalar a dictadores en Venezuela, Nicaragua y otros lugares a cambio de petróleo y dinero".

En su mensaje, Salazar advirtió que la dirigencia cubana debería mirar con atención lo ocurrido recientemente en Venezuela. "La Habana debería analizar con atención lo ocurrido con Maduro. Ese es el destino que les espera a los dictadores y sus cómplices", escribió.

La congresista cerró su publicación con una frase que rápidamente se volvió viral: "La tiranía tiene fecha de caducidad. El tiempo avanza".

Sus declaraciones se produjeron después de que Trump difundiera en Truth Social un mensaje con un tono duro hacia el régimen de La Habana.

En su publicación, el mandatario recordó que "Cuba vivió durante muchos años gracias a las grandes cantidades de petróleo y dinero procedentes de Venezuela" y que, a cambio, La Habana proporcionó "servicios de seguridad" a los últimos dos dictadores venezolanos.

Trump subrayó que la mayoría de esos cubanos murieron en el ataque estadounidense de la semana pasada y aseguró que "Venezuela ya no necesita protección frente a los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años".

En el mismo mensaje, sentenció: "No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Nada!", y recomendó al régimen "llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

El intercambio ha elevado la tensión política entre Washington y La Habana en un contexto marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas, en la que murieron decenas de militares venezolanos y cubanos.

La advertencia de Salazar no se limitó a este mensaje.

Un día antes, la congresista ya había dirigido palabras directas al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, advirtiéndole que la justicia llegará "tarde o temprano".

En un mensaje difundido también en X, le dijo: "Como dictador puesto a dedo, tendrás que responder por todas las atrocidades que tú y tus antecesores le hicieron al pueblo cubano".

Salazar enumeró una serie de hechos que, a su juicio, deberán ser juzgados: "Por las avionetas de Hermanos al Rescate derribadas en sangre fría. Por los fusilamientos. Por los presos políticos. Por las familias destruidas y obligadas al exilio. Por un país secuestrado durante décadas por el miedo y la represión".

María Elvira respondió así al gobernante cubano, quien respondió al ultimátum de Trump con un mensaje su mensaje de tono beligerante, en el que afirmó que "nadie nos dicta qué hacer" y que Cuba está dispuesta a defenderse "hasta la última gota de sangre".