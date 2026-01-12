Papa León XIV recibe a María Corina Machado en el Vaticano tras la captura de Maduro

Vídeos relacionados:

El papa León XIV recibió este lunes, 12 de enero, en una audiencia oficial a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en el Palacio Apostólico Vaticano.

La reunión, confirmada por Vatican Media y recogida por medios internacionales, marca un gesto político y simbólico de enorme peso en medio del proceso de transición que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

La audiencia se produce apenas diez días después de la operación militar estadounidense “Resolución Absoluta”, ejecutada el 3 de enero en Caracas, que culminó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos trasladados a Estados Unidos y recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York.

Según fuentes internacionales, en el operativo murieron cerca de 80 militares y civiles venezolanos y cubanos, un saldo que ha agudizado el debate internacional sobre la intervención y sus consecuencias políticas.

Machado, líder del partido liberal Vente Venezuela y una de las voces más firmes contra el chavismo, había pedido en octubre al Papa que intercediera por la liberación de los presos políticos.

Su encuentro con León XIV llega justo cuando Delcy Rodríguez ejerce la presidencia interina en Caracas y se inicia un proceso de transición con mediación internacional.

En este contexto, Donald Trump anunció una próxima reunión con Machado en Washington, lo que refuerza su perfil como interlocutora clave en la etapa posterior al chavismo.

El Pontífice ha mostrado constante preocupación por la crisis venezolana. En su Ángelus del 4 de enero, un día después de la captura de Maduro, pidió que “el bien del querido pueblo venezolano prevalezca sobre cualquier otra consideración” y exhortó a “superar la violencia y construir caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país”.

Reiteró el mensaje el 9 de enero, ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede, instando a respetar “la voluntad del pueblo venezolano y los derechos humanos y civiles de todos”.

El gesto papal se da, además, en un momento de tensión con Caracas. El canciller venezolano Yván Gil criticó duramente al Pontífice por sus comentarios sobre Venezuela y negó cualquier vínculo del Estado con el narcotráfico.

“Venezuela no es ni ha sido un Estado de narcotráfico”, afirmó, acusando a potencias extranjeras de difundir una “narrativa política interesada”. Gil incluso invitó al Papa a “conocer más de cerca” la realidad venezolana, defendiendo la “soberanía y la dignidad del pueblo”.

Aunque no trascendieron detalles del coloquio, la imagen de María Corina Machado con León XIV ha sido interpretada como un respaldo moral a la causa democrática venezolana y una señal de que el Vaticano busca recuperar protagonismo como mediador en la reconstrucción política del país.