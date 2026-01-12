EE.UU. confía en los drones como superioridad aérea, mientras Cuba presume de sus "juguetes"

EE.UU. integra drones a su estrategia de seguridad y defensa aérea, en Cuba se exhiben como parte de ejercicios militares simbólicos y propaganda política.

Mientras en Estados Unidos los drones son presentados como una pieza clave de la superioridad aérea y la seguridad nacional, en Cuba el régimen los exhibe como parte de ejercicios militares cargados de simbolismo y propaganda.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó que los drones representan “la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense” y que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el país entra en una nueva etapa para proteger sus fronteras y su territorio.

Captura de X/Secretary Kristi Noem

Según explicó, la creación de una oficina ejecutiva especializada en sistemas aéreos no tripulados y en el combate a drones hostiles busca reforzar la seguridad interna, proteger infraestructuras críticas y garantizar la seguridad en eventos masivos, como los previstos para el 250 aniversario de EE.UU. y el Mundial de 2026.

En Cuba, el escenario fue otro. En Holguín, durante el Día Nacional de la Defensa, medios oficiales mostraron imágenes de ejercicios militares donde también aparecen drones, junto a piezas de artillería anticuadas, milicianos, reservistas, estudiantes y población civil. Todo bajo la consigna de la “Guerra de Todo el Pueblo” y el llamado a defender la soberanía ante una amenaza externa que nunca se precisa.

Las imágenes revelan drones operados en entornos rurales, sin información pública sobre su alcance, función real o integración a un sistema moderno de defensa. Más que una demostración tecnológica, forman parte de una escenificación política donde lo central no es la capacidad militar, sino la narrativa de unidad, disciplina y lealtad al régimen.

Un dron sobrevuela el cielo durante un ejercicio militar en Cuba. Facebook/Radio Angulo.

Para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, el contraste resulta evidente. Mientras el país enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos, crisis del transporte y un éxodo imparable, el Gobierno moviliza a civiles y jóvenes para participar en ejercicios que poco tienen que ver con los problemas reales de la población.

En ese contexto, los drones exhibidos en Holguín no representan una superioridad aérea ni una respuesta a amenazas concretas. Funcionan más como “juguetes” propagandísticos dentro de un ritual político-militar que se repite cada año, anclado en el miedo al enemigo externo y en un discurso de resistencia que ya no conecta con la vida cotidiana del cubano.