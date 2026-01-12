EE.UU. confía en los drones como superioridad aérea, mientras Cuba presume de sus "juguetes"

Vídeos relacionados:
Mientras en Estados Unidos los drones son presentados como una pieza clave de la superioridad aérea y la seguridad nacional, en Cuba el régimen los exhibe como parte de ejercicios militares cargados de simbolismo y propaganda.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó que los drones representan “la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense” y que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el país entra en una nueva etapa para proteger sus fronteras y su territorio.
Según explicó, la creación de una oficina ejecutiva especializada en sistemas aéreos no tripulados y en el combate a drones hostiles busca reforzar la seguridad interna, proteger infraestructuras críticas y garantizar la seguridad en eventos masivos, como los previstos para el 250 aniversario de EE.UU. y el Mundial de 2026.
En Cuba, el escenario fue otro. En Holguín, durante el Día Nacional de la Defensa, medios oficiales mostraron imágenes de ejercicios militares donde también aparecen drones, junto a piezas de artillería anticuadas, milicianos, reservistas, estudiantes y población civil. Todo bajo la consigna de la “Guerra de Todo el Pueblo” y el llamado a defender la soberanía ante una amenaza externa que nunca se precisa.
Las imágenes revelan drones operados en entornos rurales, sin información pública sobre su alcance, función real o integración a un sistema moderno de defensa. Más que una demostración tecnológica, forman parte de una escenificación política donde lo central no es la capacidad militar, sino la narrativa de unidad, disciplina y lealtad al régimen.
Para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, el contraste resulta evidente. Mientras el país enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos, crisis del transporte y un éxodo imparable, el Gobierno moviliza a civiles y jóvenes para participar en ejercicios que poco tienen que ver con los problemas reales de la población.
En ese contexto, los drones exhibidos en Holguín no representan una superioridad aérea ni una respuesta a amenazas concretas. Funcionan más como “juguetes” propagandísticos dentro de un ritual político-militar que se repite cada año, anclado en el miedo al enemigo externo y en un discurso de resistencia que ya no conecta con la vida cotidiana del cubano.
Preguntas frecuentes sobre el uso de drones y ejercicios militares en Cuba y EE.UU.
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué los drones son importantes para la seguridad de EE.UU.?
Los drones representan "la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense", según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El gobierno de Estados Unidos ha establecido una oficina especializada en sistemas aéreos no tripulados para fortalecer la seguridad interna, proteger infraestructuras críticas y garantizar la seguridad en eventos masivos. Este enfoque refleja una estrategia moderna y tecnológica para mantener la superioridad militar y proteger el territorio estadounidense.
¿Cuál es el propósito de los ejercicios militares en Cuba?
En Cuba, los ejercicios militares, como el Día Nacional de la Defensa, son más una escenificación política que una demostración de capacidad militar real. Estos ejercicios involucran a civiles, milicianos y estudiantes bajo la consigna de la “Guerra de Todo el Pueblo”, pero carecen de un alcance tecnológico significativo. Su objetivo principal es promover una narrativa de unidad y lealtad al régimen, en un contexto de crisis económica y social.
¿Cómo contrastan las capacidades militares de Cuba y EE.UU.?
El contraste entre ambas naciones es significativo. Mientras EE.UU. invierte en tecnología militar avanzada, como drones y sistemas de defensa aérea modernos, Cuba organiza ejercicios con armamento obsoleto y prácticas de guerra de guerrillas. La brecha tecnológica y de recursos expone la vulnerabilidad del régimen cubano frente a la modernización y el poderío militar estadounidense.
¿Qué impacto tienen los ejercicios militares en la población cubana?
Los ejercicios militares en Cuba consumen tiempo y recursos sin ofrecer soluciones reales a los problemas cotidianos de la población, como la escasez de alimentos, apagones prolongados y crisis del transporte. Estos eventos son percibidos como un intento del gobierno por reafirmar su control político en lugar de abordar las necesidades urgentes de los ciudadanos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.