Trump dice tras reunión con Zelenski que acuerdo de paz en Ucrania está “más cerca que nunca”

El presidente estadounidense Donald Trump insistió en que el acuerdo de paz en Ucrania está más cerca que nunca tras su reunión de este domingo con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su residencia de Mar-Alago, de Florida.

En la conferencia de prensa tras el encuentro, el republicano calificó de “magnífica reunión”. Zelenski, por su parte, agradeció a Trump por la “gran reunión”.

“En unas semanas, creo que lo sabremos de una forma u otra... Pero también podría salir mal”, dijo el republicano en alusión a las negociaciones de paz. Para el líder ucraniano, por su parte, el plan de paz de 20 puntos ha progresado a un “90%”.

El punto de discordia es, sin dudas, el territorio del Donbás. Zelenski defiende que la postura de Ucrania es “muy clara” y difiere de la de Rusia; mientras que Trump considera que es un asunto “sin resolver”, cada vez más cerca de su resolución.

Trump dijo que Rusia “va a ayudar” en la reconstrucción de Ucrania y que podría visitar Kiev tras el posible acuerdo de paz.

Asimismo, Trump dejó en el aire la posibilidad de una reunión trilateral futura.

La cita ocurre además en un contexto de recrudecimiento de los ataques rusos contra Kiev, con el uso de misiles y drones en los días previos.

Antes del encuentro el magnate, anunció en redes sociales que había hablado por teléfono con Putin de manera muy “buena y muy productiva”.