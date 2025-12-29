Trump dice tras reunión con Zelenski que acuerdo de paz en Ucrania está “más cerca que nunca”

Vídeos relacionados:
El presidente estadounidense Donald Trump insistió en que el acuerdo de paz en Ucrania está más cerca que nunca tras su reunión de este domingo con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su residencia de Mar-Alago, de Florida.
En la conferencia de prensa tras el encuentro, el republicano calificó de “magnífica reunión”. Zelenski, por su parte, agradeció a Trump por la “gran reunión”.
“En unas semanas, creo que lo sabremos de una forma u otra... Pero también podría salir mal”, dijo el republicano en alusión a las negociaciones de paz. Para el líder ucraniano, por su parte, el plan de paz de 20 puntos ha progresado a un “90%”.
El punto de discordia es, sin dudas, el territorio del Donbás. Zelenski defiende que la postura de Ucrania es “muy clara” y difiere de la de Rusia; mientras que Trump considera que es un asunto “sin resolver”, cada vez más cerca de su resolución.
Trump dijo que Rusia “va a ayudar” en la reconstrucción de Ucrania y que podría visitar Kiev tras el posible acuerdo de paz.
Asimismo, Trump dejó en el aire la posibilidad de una reunión trilateral futura.
La cita ocurre además en un contexto de recrudecimiento de los ataques rusos contra Kiev, con el uso de misiles y drones en los días previos.
Antes del encuentro el magnate, anunció en redes sociales que había hablado por teléfono con Putin de manera muy “buena y muy productiva”.
Preguntas frecuentes sobre el acuerdo de paz en Ucrania y las negociaciones de Trump
¿Qué avances se han logrado en el acuerdo de paz en Ucrania tras la reunión entre Trump y Zelenski?
El acuerdo de paz en Ucrania está más cerca que nunca según Donald Trump, aunque aún no se ha concretado. Zelenski afirmó que el plan de paz de 20 puntos ha progresado un 90%, aunque persisten diferencias significativas sobre el territorio del Donbás.
¿Cuál es el principal punto de discordia en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia?
El principal punto de discordia es el control del territorio del Donbás. Mientras que Ucrania tiene una postura clara de no ceder tierras, Rusia insiste en reconocer las zonas ocupadas como parte de su territorio. Esta diferencia es un obstáculo crítico para alcanzar un acuerdo de paz.
¿Qué papel juega Rusia en la reconstrucción de Ucrania según Trump?
Trump afirmó que Rusia "va a ayudar" en la reconstrucción de Ucrania, lo que sugiere un cambio en la dinámica post-conflicto. Sin embargo, esta declaración debe ser vista con cautela, dado el historial de tensiones entre ambos países.
¿Qué implica la postura de Trump sobre posibles concesiones territoriales para Ucrania?
Trump mostró disposición a explorar concesiones territoriales como parte de un eventual acuerdo, argumentando que esto podría persuadir a Putin para detener la guerra. Esta postura contrasta con la fuerte resistencia de Ucrania a ceder territorios ocupados.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante las negociaciones de paz entre Trump, Zelenski y Putin?
La comunidad internacional ha mostrado preocupación por la posibilidad de que un acuerdo se concrete sin la participación de Ucrania. Europa y Ucrania insisten en que cualquier negociación debe respetar la soberanía y las decisiones territoriales de Ucrania. Las tensiones se agravan por la falta de claridad en los términos del posible acuerdo.
