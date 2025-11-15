Niña cubana con tumor en la lengua viaja a España para recibir atención médica

Yanaris Charlette y su hija Brianna con Gretell Kairús Pérez en el aeropuerto de Madrid

El pasado jueves por la noche despegó de La Habana un vuelo que muchos esperaron durante meses: el que llevó finalmente a Yanaris Charlette y a su hija, Brianna Charlette Blanco, rumbo a España para recibir la operación que en Cuba resultó imposible.

El anuncio en Facebook lo hizo la activista Lara Crofs, quien acompañó todo el proceso y lo definió como "el vuelo de la esperanza".

Tras ocho meses de gestiones incesantes, de tocar puertas en hospitales de varios países y de buscar alternativas ante tantas negativas, madre e hija pudieron abordar el avión que simboliza una oportunidad real de sanar.

Ambas llegaron el viernes a Madrid, y desde allí partieron hacia Valencia, donde la menor será operada y tratada. El próximo lunes tendrá su primera cita médica.

Crofs describió un momento que caló hondo entre todas las mujeres involucradas en esta lucha: el abrazo de Yanaris antes de partir. No fue solo un gesto de agradecimiento, sino el desahogo de una madre que al fin ve una luz para su hija, después de años de dolor, intervenciones fallidas y pronósticos devastadores. "Era un abrazo lleno de esperanza y de sueños por cumplir", escribió.

Para Crofs, esa muestra de afecto también renovó energías y reafirmó que la solidaridad sigue siendo el motor que sostiene a los cubanos cuando las instituciones no responden.

Una historia marcada por la resistencia de una niña y la perseverancia de una madre

Brianna, de 10 años, lleva la carga de un quiste tirogloso con trayecto fistuloso desde que tenía tres. Ha sido sometida a tres cirugías en Cuba; todas fracasaron. Después de cada intervención, la lesión reaparecía.

El tumor afecta la lengua y se extiende hacia la garganta, comprometiendo funciones como tragar, respirar y hablar. Su voz comenzó a deteriorarse debido a la compresión de las cuerdas vocales y su estado de salud se agravó con episodios de ahogo y desnutrición.

En enero, los médicos cubanos confirmaron lo que ya intuía su madre: en el país no existen los recursos, los insumos ni la tecnología para operar con la precisión que este caso requiere.

Le entregaron el diagnóstico por escrito. La frase "se imposibilita proceder quirúrgico" fue el cierre de todas las esperanzas dentro del sistema de salud cubano.

Entonces Yanaris decidió romper el silencio y pedir ayuda pública. Videos, mensajes, entrevistas: todo lo que hiciera falta para denunciar la situación. No lo hizo para llamar la atención, sino porque temía que el tumor creciera hasta bloquearle totalmente la vía aérea a su hija.

La solidaridad que cruzó fronteras

La activista Saily González organizó una campaña de recaudación de fondos desde Estados Unidos. Más de 6,900 dólares fueron recaudados en pocos meses, pero la cifra total para la operación, estimada en 32,000 dólares, estaba lejos de alcanzarse.

Además, faltaba el segundo obstáculo: obtener la visa humanitaria. En medio de las restricciones vigentes en Estados Unidos, el proceso se convirtió en otro laberinto que parecía no tener salida.

Aun así, las donaciones continuaron llegando. Cada aporte permitió mantener viva la campaña. Un hospital especializado en Miami anunció que aceptaría el caso, pero finalmente el 11 de noviembre Brianna y su mamá recibieron visa para viajar a España, y será tratada allí.

El camino, que parecía imposible, se fue despejando gracias a decenas de manos anónimas que no se resignaron ante el sufrimiento de la niña

"Nada de esto habría sido posible sin cada persona que donó, que compartió, que visibilizó, que se preocupó, que confió… Hemos sido parte de otra cadena de solidaridad que permitió que una niña de 10 años, que vivía con miedo a no despertar por la falta de aire, a tragar, y a simplemente tomar agua, hoy tenga una oportunidad real de sanar", dijo Saily en Facebook.

La otra cara de la historia: por qué este viaje no debería ser un milagro

El alivio por la partida de Brianna viene acompañado de una amarga constatación: en Cuba, cada vez más familias solo pueden aspirar a salvar a sus hijos fuera del país.

Las carencias del sistema sanitario -la falta de insumos, de recursos básicos, la obsolescencia del equipamiento y el deterioro de hospitales enteros- han convertido lo que debería ser un derecho en un desafío que solo se salva con ayuda exterior.

Los médicos cubanos, que hicieron lo posible con lo que tenían, reconocieron que el caso sobrepasaba las capacidades actuales del sistema.

Y este no es un caso aislado. Son muchos los pacientes que dependen de viajes, de recaudaciones, de visas especiales y de la buena voluntad de desconocidos para recibir tratamientos que, en otros países, forman parte del servicio médico cotidiano.

Esa realidad se hizo aún más visible gracias a historias como la de Brianna, que exponen cómo la precariedad obliga a buscar fuera lo que dentro ya no existe o no funciona.

Un vuelo que simboliza algo más

La alegría por la partida de Brianna es inmensa. No es un final, sino el comienzo de una nueva oportunidad: la posibilidad de que una niña que ha crecido entre dolores encuentre por fin alivio.

Pero también marca una victoria colectiva. Una demostración del poder de la solidaridad cuando las instituciones fallan; un recordatorio de que la unión de cientos de personas puede abrir un camino donde antes solo había muros.

Lara Crofs lo resumió como una pequeña victoria que acerca a la Cuba que muchos sueñan. Porque, a pesar de la pobreza, de la escasez y de las barreras, todavía existe una red de cubanos decididos a tender la mano donde el sistema ya no llega.

Hoy, Brianna viaja hacia la vida que merece. Y ese logro es, ante todo, del pueblo que se unió para salvarla.